Побитый Виторган опубликовал матерный стих в Instagram

Известный российский актер Максим Виторган опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой стоит с разбитым лицом. В подписи он выставил матерный стих, который фанаты актера восприняли крайне негативно.

В публикации Виторган позирует у доски объявлений, на которой можно разглядеть газету города Выборг. Под левым глазом актера красуется большой фингал, а бровь заклеена пластырем. Пока непонятно, постановочное ли это фото и побои — часть грима, или же актер действительно был участником драки.

В подпись к фото Виторган добавит матерный стих, а также хэштег #некоторыечувствуютанекоторыетак.

«Новости у нас не очень — вы заметили, ребят?

****** мы пока, как хочем, а **** нас, как хотят», — написал актер.

Instagram @mvitorgan

Поклонники Виторгана не оценили творчество кумира. Его осудили как обычные подписчики, так и коллеги.

«Фу! Культура так и прет! Что и следовало ожидать! В вас кричит ваш вакуум!»

«Весь интеллект наружу вылез… А внутри пустота. А жаль»

«Как вы мне нравились, но не раскрутитесь, Максим, даже с такими постами…»

«Сначала начните говорить на нормальном русском. Может это что-то поменяет. Слова и мысли — энергия, мат — энергия ненависти, разрушения, и направлена она на ваших читателей, тех, кто за вами идет. Но все предпочитают не меняться. Поменяетесь вы — поменяется мир вокруг вас», — пишут фанаты.

Сначала Виторган пытался отвечать на злобные комментарии подписчиков, отшучивался. Однако со временем их стало слишком много, так что теперь артист никак не реагирует на новые нападки пользователей социальных сетей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как полтора года назад Максим Виторган, будучи мужем Ксении Собчак, подрался с ее новым на тот момент возлюбленным Константином Богомоловым. В результате мощного удара Виторгана нос у режиссера оказался сломан в двух местах.