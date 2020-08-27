«Я делаю все для себя»: Кирилл Нагиев о том, почему отказался участвовать в шоу «Холостяк»

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Молодцова Анна
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Сын известного телеведущего рассказал о своем подходе к выбору проектов.

«Я делаю все для себя»: Кирилл Нагиев о том, почему отказался участвовать в шоу «Холостяк»

Фото: Instagram @kirill_nagiev

Актер Кирилл Нагиев объяснил свой отказ от участия в популярном шоу «Холостяк». Сын известного телеведущего рассказал, что в проект его звали целых пять раз: перед запуском нового сезона в первую очередь звонят ему, однако каждый раз он оставался непреклонен. По его словам, это связано с тем, что он тщательно подходит к выбору проекта и амплуа и не хочет быть причастным к телепередачам.

«Я не хочу заниматься ширпотребством ни в кино, ни в литературе, ни в чем. Я делаю все для себя, не ради хайпа. Я отказался от всех сезонов „Холостяка“ — звонят всегда мне изначально. „Звезды на льду“, „Звезды в аду“, я не хочу быть на этих передачах, быть с телевизором связанным», — заявил Нагиев-младший в интервью YouTube-каналу Peopletalk TV.

По словам актера, он уже много раз отказывался от «однотипных» ролей всяких «красавчиков», так как мечтает сняться в серьезном кино и сыграть «неоднозначного» персонажа.

Известность Кириллу Нагиеву принес сиквел фильма «Бригада: Наследник». В 2019 году актер засветился в картине «Холоп» режиссера «Текста» Клима Шипенко, которая собрала рекордную кассу в два миллиарда рублей и стала главной комедией Нового года.

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