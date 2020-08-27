Избиение, онкология и аборт: Волкова из «Тату» раскрыла подробности личной жизни

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Андрей Чапыгин
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В жизни певицу преследовало множество травм и трагедий.

Избиение, онкология и аборт: Волкова из «Тату» раскрыла подробности личной жизни

Фото: Instagram @official_juliavolkova

Певица Юлия Волкова, бывшая участница группы «Тату», рассказала шокирующие подробности своей личной жизни. Историями девушка поделилась в эфире одной из программ канала Premier.

Так, Волкова рассказала о нескольких неудачных романах. Один из них закончился рукоприкладством: избранник сломал ей челюсть в трех местах на глазах ее детей.

«Помню, я держала лицо руками, потому что оно у меня не держалось. Я не плакала, старалась улыбаться, потому что рядом были дети, я не должна была их напугать, они и так были напуганы. Я сидела вся в крови. Улыбалась, говорила: «Дети, все хорошо, это просто выбитая челюсть, ничего страшного нету», — рассказала Волкова.

После этого пара рассталась, однако девушка не обратилась в полицию. По признанию певицы, бывший любовник так и продолжает ее преследовать.

Другой роман также закончился болезненно. Певица забеременела, но решила сделать аборт, так как в то время не была готова к третьему ребенку.

Помимо этого, у Волковой несколько лет назад был диагностирован рак щитовидной железы. Ей сделали операцию в одной из московских клиник, однако она прошла неудачно, и певице повредили голосовой нерв. Артистка очень долго лечилась, пытаясь восстановить голос, посещала врачей в Германии, Израиле, Корее. Но когда она смогла вернуть голос, вернулся и рак. В беседе она отметила, что держалась только ради своих двух детей. Сейчас, по результатам обследования, она здорова: Волковой удалось дважды победить онкологическое заболевание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как поклонники отнеслись к пластике певицы.

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