«Пластика состарила»: Поклонники раскритиковали новые губы «темненькой» из «Тату»

Изменения внешности Юлии Волковой раскололи армию ее поклонников на два лагеря. Большая часть фанатов принимает певицу в любом обличии, в том числе после череды пластических операций. Немало находится и тех, кто считает, что экс-солистка «Тату» переборщила с походами к хирургам в стремлении создать себе новый образ.

Девичий дуэт Юлии Волковой и Елены Катиной прославился в 2000 году после хита о запретной любви «Я сошла с ума». С 2014 года обе артистки делают сольную карьеру, которая пока не приносит обеим былой популярности. В попытках привлечь внимание аудитории певицы не раз экспериментировали с обликом. Катина при этом сохранила былую индивидуальность и отказалась от пластики. Волкова же сделала все, чтобы дистанцироваться от себя прежней.

Instagram @official_juliavolkova

На одной из последних фотографий в Instagram от «темненькой» из «Тату» не осталось и следа, как отмечают пользователи. Юлия опубликовала кадр, на котором позирует в автомобиле. Ее длинные волосы распущены, лицо украшает яркий макияж. В особенности внимание фолловеров привлекли увеличенные губы звезды.

«Юлька, ты красотка. Губы бы только поменьше»;

«Насчет губ точно — перебор. В остальном все супер»;

«Хорошенькая, но пластика немного состарила», — отреагировали комментаторы.

Им возразили многочисленные фанаты.

«Юленька, губки как нужно смотрятся»;

«Шикарно выглядит! Умница!»

«Зачем много слов? Юльчик — самая лучшая», — ответили юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Варнава примерила образ «темненькой» из «Тату».