«Пластика состарила»: Поклонники раскритиковали новые губы «темненькой» из «Тату»
Для сольной карьеры Юлия Волкова кардинально изменила внешность.
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Фото, видео: Instagram @official_juliavolkova, ТАСС / Саверкин Александр
Изменения внешности Юлии Волковой раскололи армию ее поклонников на два лагеря. Большая часть фанатов принимает певицу в любом обличии, в том числе после череды пластических операций. Немало находится и тех, кто считает, что экс-солистка «Тату» переборщила с походами к хирургам в стремлении создать себе новый образ.
Девичий дуэт Юлии Волковой и Елены Катиной прославился в 2000 году после хита о запретной любви «Я сошла с ума». С 2014 года обе артистки делают сольную карьеру, которая пока не приносит обеим былой популярности. В попытках привлечь внимание аудитории певицы не раз экспериментировали с обликом. Катина при этом сохранила былую индивидуальность и отказалась от пластики. Волкова же сделала все, чтобы дистанцироваться от себя прежней.
На одной из последних фотографий в Instagram от «темненькой» из «Тату» не осталось и следа, как отмечают пользователи. Юлия опубликовала кадр, на котором позирует в автомобиле. Ее длинные волосы распущены, лицо украшает яркий макияж. В особенности внимание фолловеров привлекли увеличенные губы звезды.
«Юлька, ты красотка. Губы бы только поменьше»;
«Насчет губ точно — перебор. В остальном все супер»;
«Хорошенькая, но пластика немного состарила», — отреагировали комментаторы.
Им возразили многочисленные фанаты.
«Юленька, губки как нужно смотрятся»;
«Шикарно выглядит! Умница!»
«Зачем много слов? Юльчик — самая лучшая», — ответили юзеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Варнава примерила образ «темненькой» из «Тату».
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