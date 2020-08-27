Вези меня, мразь 2.0: Неадекватная москвичка закатила истерику таксисту, отказавшись платить
Женщина, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения размахивала кулаками и оскорбляла водителя.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Rainer Droese via www.imago-imag, YouTube @Мих Мих
В Москве произошел новый инцидент с участием неадекватной пассажирки и таксиста. В сети распространилось видео, на котором женщина, называющая себя «москвичкой», препирается с водителем, отказываясь платить за поездку.
На кадрах пассажирка, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляет таксиста, намекая на его азиатскую внешность, а также угрожает ему и размахивает кулаками. Мужчина, в свою очередь, все это заснял на камеру, пока дожидался прибытия полиции.
Женщина, обращаясь к прохожим, обвинила таксиста в том, что он якобы украл у нее мобильный телефон, хотя на видео попал момент, как пассажирка прячет его в штаны. Кроме того, она кричала, что ее изнасиловали и угрожали, сопровождая свои излияния криками: «Я москвичка!». Мужчина же рассказал, что «неплательщица» испортила ему салон авто, помочившись в него.
В итоге к месту инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов. Чем закончилась данная история — пока неизвестно.
При этом в комментариях к видео на YouTube пользователи оценили «железные нервы» таксиста, отметив, что за все время, пока тот ждал полицию, водитель вел себя хладнокровно и ни разу не оскорбил и не ударил женщину.
Ранее 5-tv.ru писал, как в России придумали бороться с недобросовестными таксистами.
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