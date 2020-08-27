Видео жестокого нападения радикалов на автобус под Харьковом
По предварительным данным, в результате происшествия два человека получили ранения.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается
«Просто так в кому никто не впадает»: врач объяснила состояние Навального
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
«Отнялась левая сторона»: Кудрявцева рассказала о состоянии разбитой инсультом матери
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Социальные сети
В социальных сетях опубликованы кадры нападения радикалов на автобус, в котором находились члены гражданского движения украинского политика Ильи Кивы «Патриоты — за жизнь». Злоумышленники расстреляли транспортное средство. В результате два человека получили ранения и еще один — черепно-мозговую травму.
Позже замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил о задержании предполагаемых преступников.
«Национальная полиция будет жестко и принципиально реагировать на любые силовые провокации от какой бы политической силы они не исходили — правых, левых, красных или голубых. Все лица виновные в применении насилия будут задержаны и привлечены к уголовной ответственности», — написал он в Facebook.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кива обвинил власти Украины в случившемся и потребовал немедленной реакции украинского президента Владимира Зеленского. По его словам, лидер Незалежной виновен в том «хаосе и беспределе», который творится в стране.
Читайте также
94%
-0.30 89.00
-0.23
Нашли ошибку?