В социальных сетях опубликованы кадры нападения радикалов на автобус, в котором находились члены гражданского движения украинского политика Ильи Кивы «Патриоты — за жизнь». Злоумышленники расстреляли транспортное средство. В результате два человека получили ранения и еще один — черепно-мозговую травму.

Позже замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил о задержании предполагаемых преступников.

«Национальная полиция будет жестко и принципиально реагировать на любые силовые провокации от какой бы политической силы они не исходили — правых, левых, красных или голубых. Все лица виновные в применении насилия будут задержаны и привлечены к уголовной ответственности», — написал он в Facebook.

Видео жестокого нападения радикалов на автобус под Харьковом 1/2 Социальные сети 2/2 Социальные сети

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кива обвинил власти Украины в случившемся и потребовал немедленной реакции украинского президента Владимира Зеленского. По его словам, лидер Незалежной виновен в том «хаосе и беспределе», который творится в стране.