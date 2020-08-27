Под Харьковом радикалы расстреляли автобус, в котором находились члены гражданского движения украинского политика Ильи Кивы «Патриоты — за жизнь». Об этом рассказал сам депутат на своей странице в Facebook. По его словам, радикалы из запрещенных в России экстремистских группировок заблокировали автобус на трассе Киев — Харьков, который перевозил людей из его организации.

«Данные бандформирования, остановив людей, расстреляли автобус с автоматического оружия, нанеся тяжелые пулевые ранения гражданским лицам. Также применили травматическое оружие, чем нанесли тяжелые травмы, несовместимые с жизнью», — сообщил он, добавив, что в результате обстрела погиб один человек.

Он также заявил, что члены радикальных организаций похитили двоих пассажиров и вывезли их в неизвестном направлении.

Кива обвинил власти Украины в случившемся и потребовал немедленной реакции украинского президента Владимира Зеленского. По его словам, лидер Незалежной виновен в том «хаосе и беспределе», который творится в стране.

В то же время, как сообщили РИА Новости в пресс-службе областной полиции, при обстреле автобуса погибших и заложников нет. Кроме того, два человека получили ранения.

По факту случившегося полиция завела дело по статье «Хулиганство».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала шпионившего на Украину военнослужащего.