Радикалы расстреляли автобус с членами движения «Патриоты — за жизнь» под Харьковом
По словам лидера гражданского движения Ильи Кивы, автобус обстреляли из автоматического и травматического оружия.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Aleksandr Gusev, Twitter
Под Харьковом радикалы расстреляли автобус, в котором находились члены гражданского движения украинского политика Ильи Кивы «Патриоты — за жизнь». Об этом рассказал сам депутат на своей странице в Facebook. По его словам, радикалы из запрещенных в России экстремистских группировок заблокировали автобус на трассе Киев — Харьков, который перевозил людей из его организации.
«Данные бандформирования, остановив людей, расстреляли автобус с автоматического оружия, нанеся тяжелые пулевые ранения гражданским лицам. Также применили травматическое оружие, чем нанесли тяжелые травмы, несовместимые с жизнью», — сообщил он, добавив, что в результате обстрела погиб один человек.
Он также заявил, что члены радикальных организаций похитили двоих пассажиров и вывезли их в неизвестном направлении.
Кива обвинил власти Украины в случившемся и потребовал немедленной реакции украинского президента Владимира Зеленского. По его словам, лидер Незалежной виновен в том «хаосе и беспределе», который творится в стране.
В то же время, как сообщили РИА Новости в пресс-службе областной полиции, при обстреле автобуса погибших и заложников нет. Кроме того, два человека получили ранения.
По факту случившегося полиция завела дело по статье «Хулиганство».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала шпионившего на Украину военнослужащего.
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