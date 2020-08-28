В Минске порядка 20 задержанных журналистов до сих пор находятся в РУВД

В минском РУВД по-прежнему остаются приблизительно 20 представителей средств массовой информации, ранее задержанных на акции протеста в центре столицы Белоруссии.

По сообщению корреспондента МИЦ «Известия» Эльнара Байназарова, среди них в отделении милиции находятся пятеро журналистов Tut.by.

По предварительным данным, на каждого из задержанных составят административные протоколы, но неизвестно, по какой статье. Помимо российских дипломатов, у РУВД находятся автомобили посольства Швеции и ФРГ.

Российских журналистов из МИЦ «Известия» отпустили несколько часов ранее. Сообщается, что их выдворят из страны.

Задержания представителей СМИ произошли вечером 27 августа перед началом протестной акции на площади свободы. Причины по которым представителей прессы заинтересовали правоохранителей, не сообщаются.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места событий. Корреспонденты МИЦ «Известия» Эльнар Байназаров и Руслан Смыков рассказали подробности о задержании на акции протеста в столице Белоруссии.