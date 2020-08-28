«Огненное» ДТП в Псковской области унесло жизни двух человек. Дети пострадали

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Карина Бернтгольц
Срочная новость 24

На трассе М-9 «Балтия» столкнулись три автомобиля. Инцидент произошел в Великолукском районе.

«Огненное» ДТП в Псковской области унесло жизни двух человек. Дети пострадали

Фото: www.globallookpress.com /Mario Hösel

На 456 километре трассы М-9 «Балтия» в Псковской области сегодня вечером произошло смертельное ДТП. На автодороге стокнулись Mercedes, автомобиль Kia и большегрузная фура. Как стало известно 5-tv.ru, Mercedes направлялся в Москву, а Kia — в Великие Луки. В результате лобового столкновения машин Mercedes загорелся и его водитель погиб на месте. Мужчина, находившийся за рулем Kia, также скончался. В салоне иномарки, предварительно, находились две маленькие девочки, которые пострадали.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. ВК месту аварии выехали сотрудники Следственного Управления УМВД России по Псковской области. Обстоятельство произошедшего уточняются.  ДТП взято на особый контроль врио начальника УМВД России по Псковской области Сергеем Степонайтисом.

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