Как заманить суриката на весы? Лондонский зоопарк проводит необычную процедуру
Измерить килограммы и сантиметры специалистам предстоит у почти 200 представителей фауны.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Victor Lisitsin, 5-tv.ru
Верблюд на подиуме, улитки в тарелке, а пауки на блюдце. Увлекательную и непростую процедуру проводят сотрудники Лондонского зоопарка.
Там начали ежегодное взвешивание животных. Измерить килограммы и сантиметры специалистам предстоит у почти 200 представителей фауны. Труднее всего это сделать с темпераментными и подвижными макаками и сурикатами.
Самым маленьким обитателем зоопарка признали муравья-листореза. А самой крупной оказалась самка жирафа Мэгги. Она весит примерно 750 килограммов.
Все полученные результаты зоологи внесут во всемирную базу данных. Эта информация помогает специалистам отслеживать состояние здоровья животных.
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