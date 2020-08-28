Как заманить суриката на весы? Лондонский зоопарк проводит необычную процедуру

Верблюд на подиуме, улитки в тарелке, а пауки на блюдце. Увлекательную и непростую процедуру проводят сотрудники Лондонского зоопарка.

Там начали ежегодное взвешивание животных. Измерить килограммы и сантиметры специалистам предстоит у почти 200 представителей фауны. Труднее всего это сделать с темпераментными и подвижными макаками и сурикатами.

Самым маленьким обитателем зоопарка признали муравья-листореза. А самой крупной оказалась самка жирафа Мэгги. Она весит примерно 750 килограммов.

Все полученные результаты зоологи внесут во всемирную базу данных. Эта информация помогает специалистам отслеживать состояние здоровья животных.