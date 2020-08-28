Стало известно, кто заменит Оскара Кучеру на передаче с Лерой Кудрявцевой
Телеведущая не стала скрывать имя нового коллеги на шоу «Звезды сошлись».
Фото: Социальные сети
Лера Кудрявцева рассказала, кто вместо Оскара Кучеры станет ее соведущим на телешоу «Звезды сошлись» на НТВ. Любопытные подробности звезда сообщила в беседе с изданием Inforeactor.ru.
По словам Кудрявцевой, уход Кучеры не скажется на шоу: выпуск продолжится в привычном режиме.
«Программа будет так же выходить в обычном режиме. Соведущим у меня будет Саша Колтовой, который ведет „ДНК“ на НТВ. Вот в общем так…», — поделилась знаменитость.
Александр Колтов стал известен после реалити-шоу «За стеклом», которое было в эфире в 2001–2002 годах. Передача стала первой в таком формате и входит в список самых рейтинговых проектов российского телевидения. После этого Колтов работал над серией документальных фильмов «Технологии спорта и секреты рекордов», а в 2018 году стал ведущим шоу «ДНК» в эфире НТВ.
Оскар Кучера объявил об уходе из шоу «Звезды сошлись» совсем недавно. По словам артиста, у него «закончились силы», и он решил отдохнуть. Чем сейчас займется 46-летний ведущий, неизвестно, возможно, продолжит служить в театре, на который тратит большое количество сил в последнее время.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о состоянии матери Леры Кудрявцевой, которая недавно перенесла инсульт.
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