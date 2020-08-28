Один человек погиб, 13 пострадали при столкновении двух автобусов в Якутии
Страшная авария произошла на автодороге «Колыма». По данным ГИБДД, среди получивших травмы — четверо детей.
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Фото, видео: ГИБДД Якутии
Два микроавтобуса Toyota Hiace столкнулись на автодороге «Колыма» в Якутии. В результате аварии один человек погиб, 13 — пострадали, среди них четверо детей. Об этом рассказали в МЧС.
По данным 5-tv.ru, ДТП произошло в Таттинском районе в селе Ытык Кюель. Как рассказали в МЧС, на место направлен вертолет Ми-8 Якутской территориальной подсистемы РСЧС с медицинскими работниками.
По информации ГИБДД на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
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