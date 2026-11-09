Все хуже и хуже: украинцев ждет зима в условиях тяжелого гуманитарного кризиса

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Критическую ситуацию признает даже Владимир Зеленский.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко; 5-tv.ru

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Украинцев ждет зима в условиях тяжелого гуманитарного кризиса

Миллионы украинцев могут встретить зиму в условиях тяжелого гуманитарного кризиса.

CNN предупреждает, что нынешняя ситуация с энергетикой в стране хуже прошлогодней. Повреждения инфраструктуры, длительные отключения электричества и растущие экономические проблемы создают серьезную угрозу для населения страны.

Это признает и сам Зеленский. О том, что во многих городах Украины сейчас очень сложная ситуация с поставками электроэнергии, воды и тепла, он пожаловался главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Тяжелее всего Киеву, Днепропетровской, Сумской областям и Херсону.

Брюссель уже пообещал отправить Киеву экстренную энергетическую и гуманитарную помощь для подготовки к зиме.

Ранее киевлян уже предупреждали, что из-за коммунального кризиса им придется копать уличные туалеты. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении объектов регионального энергоузла, после чего в городе ввели экстренные отключения электричества, возникли перебои с водоснабжением и проблемы с движением трамваев и троллейбусов.

Кличко назвал предстоящую зиму непростой и призвал жителей Киева просчитывать разные сценарии, включая плохой, и готовиться к ним.

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