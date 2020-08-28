От первого лица: корреспонденты МИЦ «Известия» рассказали о задержании в Минске

Накануне в Минске силовики задержали не менее 20 российских журналистов, которые освещали акции и митинги. Среди них были и наши коллеги — корреспонденты «Известий» Руслан Смыков и Эльнар Байназаров, а также оператор Альфред Оя. Их попросили пройти в автозак и затем отвезли в соседнее РУВД.

Российские дипломаты уже оказали помощь нашим коллегам и у нас есть возможность показать их первый — после освобождения репортаж.

«Ближе к вечеру мы работали в Минске на площади Независимости. Туда стянулась большая группа митингующих, около тысячи человек. Митинг продолжался минут десять всего лишь, и в какой-то момент отряды ОМОНа взяли площадь в плотное кольцо и не выпускали практически никого, кроме женщин с маленькими детьми и совсем пожилых женщин.

С площади ОМОН выборочно забрал несколько десятков мужчин. Мы оказались в их числе и сейчас как сообщали нас везут в РУВД. "Это прямой эфир из автозака. Здесь сидит порядка 30-ти человек. Едем не пойми куда". В Минске мы работали без аккредитации белорусского МИДа, но не просто так. Наша редакция за несколько недель пыталась отправлять заявки на аккредитации, но всякий раз приходил отрицательный ответ.

Повезли во Фрунзенское РУВД, где мы просидели примерно час, может быть полтора, телефоны отобрали…» — рассказывает Руслан Смыков.

«При этом действия были максимально вежливыми. Это не только по отношению к журналистам. Нас посадили на скамейки, запустили ручку и бумажку, чтобы все переписали имена. Вещи надо было сдать, надели наручники. В Октябрьском РУВД собираются все журналисты», — говорит Эльнар Байназаров.

«Спустя полтора часа нас повезли в другое РУВД — Октябрьское. Где мы просидели еще минут сорок, паспорта изъяли. Паспорта находились в зоне нашей видимости, просто чтобы мы не имели доступа к нашим вещам, которые у нас были с собой.

Сложилось ощущение, что большинство журналистов, которые работали сегодня на улице, в частности на площади Независимости, сегодня было задержано. В здании Октябрьского РУВД находилось не менее 20 представителей СМИ, может быть даже больше. После этого, благодаря сотрудникам российского посольства в Минске, нас все-таки удалось освободить из здания РУВД. Сопроводили до ворот, и выдали негласное устное предписание покинуть территорию республики Беларусь в как можно более короткое время», — продолжает Смыков.

«Мне сказали, что мне грозит депортация по статье 2.9 — „незаконное ведение журналисткой деятельности на территории Баларуси“. Скорее всего в ближайшие часы меня депортируют, скорее всего, через Смоленск», — поясняет Байназаров.

«Выхожу из гостиницы, в которой прожили почти две недели. Наша группа разделилась, часть группы отправится вместе с работниками посольства машиной до границы с Российской Федерации, до Смоленской области… А вторая, в которую вошел я, летит самолетом. Вполне возможно, это мои последние полтора часа на территории Белоруссии», — резюмирует Руслан Смыков.