«Маленькие серферы»: Киркоров похвастался тем, как его дети катаются на доске

Король российской поп-эстрады Филипп Киркоров вместе с детьми Мартином и Аллой-Викторией проводят последние летние дни перед школой на курорте в Греции. Там наследники певца решили попробовать себя в новом спорте — покорить волну на доске.

В своем микроблоге в Instagram гордый отец Филипп поделился видеозаписью успехов Мартина и Аллы-Виктории. На кадрах заметно, что дети научились ловко управляться со стихией.

«Держим курс в новую школу! Сплоченные, смелые, отважные, амбициозные. Горжусь моими героями!» — подписал публикацию звездный отец.

Instagram @fkirkorov

Фолловеры певца поспешили похвалить любимчиков за их успехи и пожелать успехов в новом учебном году. Многие отметили, как быстро выросли Мартин и Алла-Виктория и как сильно стали похожи на Филиппа.

«Просто браво»;

«Так держать, умнички»;

«Какие молодцы. Смелость города берет», — написали фанаты Киркорова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Катя Гусева ждет, когда Киркоров поведет ее под венец.