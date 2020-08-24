Катя Гусева ждет, когда Киркоров поведет ее под венец

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Татьяна Меркер
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Диджей призналась, что из-за короля российской эстрады отказывает мужчинам в близости.

Катя Гусева ждет, когда Киркоров поведет ее под венец

Фото: www.globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda

Отношения диджея Кати Гусевой и Филиппа Киркорова давно обсуждают в светской тусовке и на первых полосах газет. Сами знаменитости исключают романтический подтекст своей связи.

На этой версии активно настаивает король российской поп-музыки, тогда как Гусева часто делает в прессе недвусмысленные заявления о своих истинных чувствах к Филиппу.

Девушка долгое время остается одинокой и делает это, потому что смотрит только на Киркорова — призналась она в интервью изданию «Собеседник».

«У меня сейчас действительно нет никаких отношений с мужчинами. Я все жду Филиппа. Надеюсь, что он скоро уже созреет!» — поделилась девушка.

Диджей с радостью бы согласилась выйти замуж за певца уже в этом году, но он до сих пор не сделал ей соответствующего предложения. Сам Киркоров относится к Гусевой с большой теплотой и доверием. Во многом на это повлияло то, какая связь установилась между Катей и детьми Филиппа. Девушка даже заявляла, что Мартин и Алла-Виктория иногда называют ее мамой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бриллианты на зубах Киркорова в новом клипе стоят, как квартира в Москве.

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