Катя Гусева ждет, когда Киркоров поведет ее под венец
Диджей призналась, что из-за короля российской эстрады отказывает мужчинам в близости.
Фото: www.globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda
Отношения диджея Кати Гусевой и Филиппа Киркорова давно обсуждают в светской тусовке и на первых полосах газет. Сами знаменитости исключают романтический подтекст своей связи.
На этой версии активно настаивает король российской поп-музыки, тогда как Гусева часто делает в прессе недвусмысленные заявления о своих истинных чувствах к Филиппу.
Девушка долгое время остается одинокой и делает это, потому что смотрит только на Киркорова — призналась она в интервью изданию «Собеседник».
«У меня сейчас действительно нет никаких отношений с мужчинами. Я все жду Филиппа. Надеюсь, что он скоро уже созреет!» — поделилась девушка.
Диджей с радостью бы согласилась выйти замуж за певца уже в этом году, но он до сих пор не сделал ей соответствующего предложения. Сам Киркоров относится к Гусевой с большой теплотой и доверием. Во многом на это повлияло то, какая связь установилась между Катей и детьми Филиппа. Девушка даже заявляла, что Мартин и Алла-Виктория иногда называют ее мамой.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что бриллианты на зубах Киркорова в новом клипе стоят, как квартира в Москве.
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