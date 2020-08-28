Мать покойной Аллы Вербер умерла в первую годовщину похорон бизнес-леди
Татьяна Вербер скончалась на 89-м году жизни.
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Фото, видео: Instagram @katiaverber, ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Татьяна Вербер, мать знаменитой fashion-предпринимательницы Аллы Вербер, скончалась спустя год после дочери. Печальные новости сообщила дочь Аллы Екатерина на своей странице в Instagram.
По словам внучки, Татьяна Абрамовна пережила немало несчастий, в том числе страшные военные годы.
«В пятницу, 14 августа, покинула этот мир моя прекрасная бабушка, Татьяна Абрамовна Вербер. Она ушла в тот самый день, когда была похоронена моя мама, ровно через год. Моя бабушка прошла блокаду, переходила Ладогу, в 1979 году эмигрировала в Монреаль, пережила своего мужа, который умер из-за рака через два года после переезда. У нее было двое детей, четверо внуков и 10 правнуков. Именно она во многом меня воспитала», — написала наследница, опубликовав фотографию своей молодой бабушки.
К сожалению, Екатерина не смогла присутствовать на похоронах из-за коронавируса.
Алла Вербер скончалась в прошлом году из-за рака крови. Предпринимательница боролась с болезнью, но безрезультатно, а из-за химиотерапии она потеряла волосы и прибавила 20 килограммов. До последнего предпринимательница работала и проводила много времени в командировках.
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