Мать покойной Аллы Вербер умерла в первую годовщину похорон бизнес-леди

Татьяна Вербер, мать знаменитой fashion-предпринимательницы Аллы Вербер, скончалась спустя год после дочери. Печальные новости сообщила дочь Аллы Екатерина на своей странице в Instagram.

По словам внучки, Татьяна Абрамовна пережила немало несчастий, в том числе страшные военные годы.

«В пятницу, 14 августа, покинула этот мир моя прекрасная бабушка, Татьяна Абрамовна Вербер. Она ушла в тот самый день, когда была похоронена моя мама, ровно через год. Моя бабушка прошла блокаду, переходила Ладогу, в 1979 году эмигрировала в Монреаль, пережила своего мужа, который умер из-за рака через два года после переезда. У нее было двое детей, четверо внуков и 10 правнуков. Именно она во многом меня воспитала», — написала наследница, опубликовав фотографию своей молодой бабушки.

К сожалению, Екатерина не смогла присутствовать на похоронах из-за коронавируса.

Instagram @katiaverber

Алла Вербер скончалась в прошлом году из-за рака крови. Предпринимательница боролась с болезнью, но безрезультатно, а из-за химиотерапии она потеряла волосы и прибавила 20 килограммов. До последнего предпринимательница работала и проводила много времени в командировках.

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