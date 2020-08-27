«Произошло что-то ужасное»: Актер Миркурбанов озвучил версию загадочной смерти Андрея Панина

Актер и телеведущий Игорь Миркурбанов поделился своей версией причины загадочной смерти своего друга и коллеги Андрея Панина. Заслуженного артиста РФ нашли мертвым в собственной квартире с травмой головы 7 марта 2013 года. Актеру было 50 лет. Обстоятельства его смерти до сих пор не выяснены.

Миркурбанов поведал, что сомневается в естественной причине смерти Панина, подчеркнув, что в последние годы тот практически не употреблял алкоголь.

«Произошло что-то ужасное. Но это мои сновидческие версии и подозрения. Я не знаю всех подробностей. Андрей был в прекрасной форме. Он не пил водку. В последние годы он тщательно следил за собой при выборе спиртных напитков. Пил только белое вино. Он очень следил за здоровьем и за своей формой. Случиться могло что-то из ряда вон, чтобы он сорвался», — сказал актер Борису Корчевникову в эфире программы на канале «Россия 1».

По его словам, он встретился с Паниным на «Мосфильме» незадолго до его гибели. Описывая встречу, Миркурбанов отметил, что актер тогда только что приехал из отпуска и был «загорелый и стройный».

Кроме того, близкий друг Панина считает, что незадолго до трагической кончины Панину «было больно» и заявил, что по этой причине до сих пор переживает, что не смог прийти ему на помощь.

«Он страдал, но это не было алкогольным забытьем. Были секунды отчаянной борьбы за жизнь. Так мне кажется, в этом есть и моя боль и не успокоенность» — сказал Миркурбанов.

Как напоминает Teleprogramma.pro, предварительной причиной смерти Андрея Панина стала обильная потеря крови в результате черепно-мозговой травмы головы. Следствие пришло к выводу, что смерть актера не была насильственной — он упал дома, сильно ударившись головой. Однако существует версия, что заслуженного артиста убили из-за крупного долга.

Ранее 5-tv.ru писал, что перед смертью Валентина Легкоступова страдала от тяжелой депрессии.