«Оскар» отказался от гендерного разделения наград

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Ранее стало известно, что на Берлинском кинофестивале будут вручать один приз — только за главную роль.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Li Rui, 5-tv.ru

Крупнейшая кинопремия мира «Оскар» не планирует отказываться от гендерного разделения призов. Академики США будут и дальше выбирать победителей в двух номинациях — лучшая женская и лучшая мужская роль.

Мировая дискуссия о разделении актеров и их достижений по половому признаку началась в понедельник. Берлинский кинофестиваль — первым среди больших международных конкурсов — сделал шаг к равноправию. Серебряного медведя там будут вручать одного — за главную роль. В одном конкурсе и женщины, и мужчины.

Правда, многие правозащитники посчитали, что такое решение может еще больше ущемить актрис.

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