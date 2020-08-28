«Оскар» отказался от гендерного разделения наград

Крупнейшая кинопремия мира «Оскар» не планирует отказываться от гендерного разделения призов. Академики США будут и дальше выбирать победителей в двух номинациях — лучшая женская и лучшая мужская роль.

Мировая дискуссия о разделении актеров и их достижений по половому признаку началась в понедельник. Берлинский кинофестиваль — первым среди больших международных конкурсов — сделал шаг к равноправию. Серебряного медведя там будут вручать одного — за главную роль. В одном конкурсе и женщины, и мужчины.

Правда, многие правозащитники посчитали, что такое решение может еще больше ущемить актрис.