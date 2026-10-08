Рэп и оскорбления вместо урока: женщина притворилась учительницей и устроила дебош

Daily Mail: женщина притворилась учительницей и устроила дебош

В США 23-летнюю Эми Джонс обвинили в том, что она выдала себя за учительницу на замену и оскорбляла школьников во время занятия. Об этом сообщили Daily Mail.

По версии следствия, Джонс пришла в Международную среднюю школу Руфуса Кинга, где раньше училась, и заявила сотрудникам, что назначена преподавателем на этот день.

В школе отсутствовали восемь учителей, поэтому там работали временные педагоги. Женщину направили в класс на пятом этаже.

Первые 20 минут рядом находился настоящий преподаватель, который подготовил учебные материалы. По словам учеников, после его ухода Джонс стала разделять детей по расе и полу, громко включила рэп и начала отпускать унизительные замечания об их внешности, весе и материальном положении.

Школьники также утверждают, что женщина использовала расистские оскорбления в адрес белых учеников, рассказывала о сексуальных действиях и просила дать ей покурить марихуану и вейпы. Часть происходящего дети записали на видео.

После занятия ученики сообщили о поведении Джонс сотрудникам. Директор связался с агентством, предоставляющим преподавателей на замену, и выяснил, что женщина не числится среди его работников. Затем ее задержала полиция.

Джонс предъявили обвинение в выдаче себя за государственного служащего и еще пять пунктов обвинения, связанных с недопустимыми высказываниями перед детьми. По данным полиции, она объяснила свой поступок скукой и предположила, что история сделает ее знаменитой.

Женщина остается под стражей.

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