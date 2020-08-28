«Конечно, весьма жаль»: Песков прокомментировал отставку Синдзо Абэ

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Андрей Чапыгин
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Во время пресс-конференции премьер-министр Японии объявил о своем уходе из-за проблем со здоровьем.

Фото, видео: Franck Robichon/Pool via REUTERS, 5-tv.ru

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ подает в отставку.

В первую очередь Песков пожелал политику скорейшего выздоровления. По словам представителя Кремля, председатель правительства Страны восходящего солнца внес огромный вклад в развитие отношений между государствами, и его уход — большая потеря.

«Синдзо Абэ действительно внес неоценимый вклад в развитие двусторонних российско-японских отношений. И его приверженность принципу решения всех спорных вопросов, даже самых сложных, исключительно посредством переговоров и посредством развития двусторонних отношений в тех областях, которые представляют взаимный интерес, абсолютно разделяется президентом России. Действительно, у них блестящие рабочие отношения, Путин их высоко ценит. Поэтому, конечно, весьма жаль, что Синдзо Абэ принял решение покинуть пост премьер-министра Японии», — рассказал Песков.

Также он отметил: Кремль надеется, что преемник политика также будет идти по пути дальнейшего развития отношений между странами.

Синдзо Абэ объявил о своей отставке сегодня на специально созванной пресс-конференции. Он сообщил, что причина ухода — язвенный колит, который в 2007 года уже был причиной его ухода. Спустя несколько лет политик смог стабилизировать свое состояние, переизбрался на пост в 2012, однако недуг снова дал о себе знать. И, чтобы болезнь не смогла сказаться на принятии его политических решений, Синдзо Абэ принял решение покинуть пост.

«Сожалею, что ухожу, не решив вопрос подписания мирного договора с Россией», — заявил в прощальной речи премьер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как по словам экономиста, будет развиваться экономическая жизнь Токио после сложения полномочий ее премьером.

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