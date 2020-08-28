Видео: Сын Валерии Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане
Молодожены весь день принимают подарки. Один из которых от Филиппа Киркорова.
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Фото, видео: Instagram @arseniy_shulgin, @lianavolkovaa
Арсений Шульгин, младший сын певицы Валерии, женился на своей избраннице Лиане Волковой. С самого утра молодожены в своих Instagram-аккаунтах публикуют записи, которых запечатлены фрагменты с церемонии, а также празднование после нее.
Так, первой начала отчитываться Лиана. В сторис она опубликовала фотографию у ЗАГСа, а после поспешила показать первые подарки, один из которых пара получила от певца Филиппа Киркорова. Правда, девушка показала только упаковку, что же подарил король поп-эстрады молодым — остается загадкой.
Арсений же опубликовал в Instagram запись лишь с подготовки к свадьбе из маникюрного салона, а также видео, как едет на заднем сидении автомобиля, вероятнее всего, в ЗАГС.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, где должна проходить торжественная церемония. Как сообщал сам Арсений, свой выбор пара остановила на одном из московских загородных клубов, так как не хотела проводить свадьбу в «закрытой коробке». Остановились ли Арсений и Лиана на этом месте или все-таки проводят в другом — пока неизвестно.
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