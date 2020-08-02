Сын Валерии показал, где будет проходить будущая свадьба

|
Алиса Старжевская
27

О предстоящей церемонии Арсений Шульгин рассказал на своей странице в Instagram.

Фото, видео: Instagram @arseniy_shulgin

Младший сын певицы Валерии бизнесмен Арсений Шульгин сделал предложение своей возлюбленной, и сейчас пара планирует предстоящую церемонию. Как пишет ФАН, ссылаясь на Instagram жениха, молодые уже определились с местом проведения свадьбы.

Оказалось, Шульгин не хочет проводить церемонию в «закрытой коробке». Для торжественного мероприятия молодая пара выбрала место на природе — один из загородных московских клубов. Молодой человек снял серию сторис, где рассказал некоторые подробности церемонии, а также показал некоторые части клуба.

Также жених отметил, что перед свадьбой предстоит подготовка: несмотря на потенциал клуба, организаторам церемонии предстоит поработать над декорациями.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как именно молодой человек сделал предложение своей избраннице Лиане Волковой. Молодая пара ужинала в одном из ресторанов комплекса «Москва-Сити», когда по соседней башне побежала бегущая строка с предложением. В этот момент Арсений как раз якобы отходил по делам, а вернулся уже с кольцом. Девушка не раздумывая согласилась на предложение Шульгина.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
73.43
0.07 87.29
1.04
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 августа

Последние новости

2:48
Когда вернется лето в европейскую часть России?
2:34
«Везде вместе»: Авербух привез Арзамасову в Крым на сборы
2:18
Гендир «Спартака» не готов комментировать контракт клуба с Кокориным
2:02
Сын Валерии показал, где будет проходить будущая свадьба
1:46
Чем ВДВ принципиально отличается от Корпуса морской пехоты США
1:30
Врач самой тяжелой женщины России рассказал о последних месяцах ее жизни

Сейчас читают

Ильин день: почему купаться в водоемах 2 августа опасно для жизни?
Миллионы россиян смогут получить новое пособие с 1 августа
«Это пятно он никогда не смоет!» — Ахеджакова в шоке от ухода Гармаша из «Современника»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок