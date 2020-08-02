Сын Валерии показал, где будет проходить будущая свадьба

Младший сын певицы Валерии бизнесмен Арсений Шульгин сделал предложение своей возлюбленной, и сейчас пара планирует предстоящую церемонию. Как пишет ФАН, ссылаясь на Instagram жениха, молодые уже определились с местом проведения свадьбы.

Оказалось, Шульгин не хочет проводить церемонию в «закрытой коробке». Для торжественного мероприятия молодая пара выбрала место на природе — один из загородных московских клубов. Молодой человек снял серию сторис, где рассказал некоторые подробности церемонии, а также показал некоторые части клуба.

Также жених отметил, что перед свадьбой предстоит подготовка: несмотря на потенциал клуба, организаторам церемонии предстоит поработать над декорациями.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как именно молодой человек сделал предложение своей избраннице Лиане Волковой. Молодая пара ужинала в одном из ресторанов комплекса «Москва-Сити», когда по соседней башне побежала бегущая строка с предложением. В этот момент Арсений как раз якобы отходил по делам, а вернулся уже с кольцом. Девушка не раздумывая согласилась на предложение Шульгина.