Истощенных детей обнаружили в петербургской квартире из-за едва не случившегося пожара
По словам очевидцев, родители малышей вели себя неадекватно.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем
Истощенных детей обнаружили в петербургской квартире. Худых малышей, которым на вид три и четыре года, нашли из-за едва не случившегося пожара — на кухне подгорела еда. По словам очевидцев, родители малышей вели себя неадекватно. На место выехали сотрудники полиции.
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