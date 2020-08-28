Истощенных детей обнаружили в петербургской квартире из-за едва не случившегося пожара

Истощенных детей обнаружили в петербургской квартире. Худых малышей, которым на вид три и четыре года, нашли из-за едва не случившегося пожара — на кухне подгорела еда. По словам очевидцев, родители малышей вели себя неадекватно. На место выехали сотрудники полиции.