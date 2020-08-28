Истощенных детей обнаружили в петербургской квартире из-за едва не случившегося пожара

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Алиса Маркова
Срочная новость 134

По словам очевидцев, родители малышей вели себя неадекватно.

Истощенных детей обнаружили в петербургской квартире из-за едва не случившегося пожара

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Истощенных детей обнаружили в петербургской квартире. Худых малышей, которым на вид три и четыре года, нашли из-за едва не случившегося пожара — на кухне подгорела еда. По словам очевидцев, родители малышей вели себя неадекватно. На место выехали сотрудники полиции.

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