«Симптомы уменьшаются»: В немецкой клинике рассказали о состоянии Навального

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Молодцова Анна
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Специалисты из ФРГ поддерживают тесный контакт с супругой блогера.

«Симптомы уменьшаются»: В немецкой клинике рассказали о состоянии Навального

Фото: www.globallookpress.com © Kay Nietfeld

Немецкая клиника Charite, куда доставили Алексея Навального, опубликовала заявление о его состоянии. Блогер по-прежнему находится в реанимации в искусственной коме и подключен к аппарату ИВЛ, говорится в сообщении на официальном сайте медучреждения.

Тем не менее симптомы интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, о которых ранее заявляли немецкие врачи, уменьшаются.

«Состояние его здоровья остается тяжелым, без какой-либо серьезной угрозы для его жизни», — сообщили в Charite.

В клинике также отметили, что лечащие врачи поддерживают тесный контакт с женой блогера Юлией.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа на борту самолета Томск — Москва. Воздушное судно экстренно приземлилось в Омске, где блогера госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Он был введен в медикаментозную кому и подключен к аппарату ИВЛ. Омские медики заявили, что не обнаружили в его организме признаков ядов.

22 августа Навального транспортировали в Германию, где положили в берлинскую клинику «Шарите». Специалисты медучреждения заявили, что результаты обследования указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество медики не назвали. Вместе с тем омские врачи сообщили, что анализы блогера, сделанные в первый же день, не подтвердили наличие в его организме данной субстанции.

Ранее 5-tv.ru писал, что МВД проводит проверку по факту госпитализации Навального.

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