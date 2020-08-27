МВД проводит проверку по факту госпитализации Навального

Управление на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу проводит доследственную проверку по факту госпитализации Алексея Навального в Омске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что уже произведен осмотр номера в гостинице, где проживал блогер, а также изучен маршрут его передвижения. В ходе расследования правоохранители изъяли более 100 предметов, которые могут использоваться в качестве доказательств. Кроме того, в ходе проверки проведен анализ данных систем видеонаблюдения. Назначены более 20 экспертиз, в числе которых судебно-медицинские, биологические и физико-химические.

В пресс-службе УТ МВД РФ по Сибирскому федеральному округу отметили, что на данный момент каких-либо сильнодействующих или наркотических веществ не обнаружено.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа на борту самолета, который выполнял рейс Томск — Москва. Экипаж экстренно посадил воздушное судно в Омске, где мужчину госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Навального ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Медики подчеркнули, что ядов и следов их пребывания в крови или в моче блогера не обнаружено. Омские врачи считали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови.

22 августа Алексея Навального вывезли из России и госпитализировали в берлинскую клинику Charite.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что РФ заинтересована в установлении причин произошедшего с Навальным.