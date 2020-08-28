Адвокат Борисовой заявил, что телеведущей не за что извиняться перед Волочковой

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Татьяна Меркер
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Алексей Степанов дал понять, что на мировое соглашение между звездами рассчитывать не стоит.

Фото, видео: Instagram @danaborisova_official, 5-tv.ru

В Савеловском суде столицы прошло первое слушанье по делу о клевете Даны Борисовой в адрес Анастасии Волочковой. Балерина подала иск о защите своей чести, достоинства и деловой репутации после публикации в одном из СМИ высказываний Борисовой об «алкогольной зависимости» Волочковой.

Адвокат телеведущей Алексей Степанов сообщил, что подготовил кипу материалов, подтверждающих, что высказывания Даны в адрес Анастасии не были голословны.

«Это публикации в средствах массовой информации, в источниках, интервью, привлечение ее к административной ответственности», — пояснил адвокат.

Говоря о мировом соглашении между звездами, Степанов заявил, что оно маловероятно. Дана Борисова не готова извиниться за свои высказывания, что ее адвокат объяснил правом «высказывать оценочные суждения».

«Извиняться и заключать мировое соглашение можно в отношении только того, чье право ты нарушил, и вы о чем-то договорились», — подчеркнул адвокат телеведущей.

Сама Дана Борисова перед слушаньем не смогла сдержать эмоций и вновь остро высказалась в адрес своей звездной противницы. В частности поиронизировала над «манией величия» балерины и ее работой аниматором в турецком отеле, о чем ранее сообщал 5-tv.ru.

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