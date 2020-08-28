Адвокат Борисовой заявил, что телеведущей не за что извиняться перед Волочковой
Алексей Степанов дал понять, что на мировое соглашение между звездами рассчитывать не стоит.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
«Отнялась левая сторона»: Кудрявцева рассказала о состоянии разбитой инсультом матери
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака
«Красотка на миллион»: Шпица показала, как в алом платье зажгла на кинофестивале
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @danaborisova_official, 5-tv.ru
В Савеловском суде столицы прошло первое слушанье по делу о клевете Даны Борисовой в адрес Анастасии Волочковой. Балерина подала иск о защите своей чести, достоинства и деловой репутации после публикации в одном из СМИ высказываний Борисовой об «алкогольной зависимости» Волочковой.
Адвокат телеведущей Алексей Степанов сообщил, что подготовил кипу материалов, подтверждающих, что высказывания Даны в адрес Анастасии не были голословны.
«Это публикации в средствах массовой информации, в источниках, интервью, привлечение ее к административной ответственности», — пояснил адвокат.
Говоря о мировом соглашении между звездами, Степанов заявил, что оно маловероятно. Дана Борисова не готова извиниться за свои высказывания, что ее адвокат объяснил правом «высказывать оценочные суждения».
«Извиняться и заключать мировое соглашение можно в отношении только того, чье право ты нарушил, и вы о чем-то договорились», — подчеркнул адвокат телеведущей.
Сама Дана Борисова перед слушаньем не смогла сдержать эмоций и вновь остро высказалась в адрес своей звездной противницы. В частности поиронизировала над «манией величия» балерины и ее работой аниматором в турецком отеле, о чем ранее сообщал 5-tv.ru.
Читайте также
77%
-0.60 88.74
-0.26
Нашли ошибку?