«Придется лечить и восстанавливать»: Волочкова снова оказалась в больнице

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 73 0

Балерина рассказала, что сильные нагрузки и пуанты привели к новым проблемам с ногой.

У Волочковой возникли новые проблемы со стопой

Фото: legion-media/Persona Stars/053

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У Волочковой возникли новые проблемы со стопой

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова снова оказалась в больнице после операции на ноге. У балерины возникли проблемы со стопой. Об этом она рассказала Общественной службе новостей (ОСН).

По словам Волочковой, она рассчитывала, что операция на тазобедренном суставе поможет решить проблемы с ногой. Однако теперь ей потребуется лечение и восстановление стопы.

«Я думала, что операция на тазобедренном суставе решит все проблемы. Но теперь обнаружены новые проблемы: стопа из-за сильных нагрузок и пуантов тоже пострадала. Придется лечить и восстанавливать ее», — рассказала балерина.

Волочкова отметила, что готовится к процедурам, которые должны позволить ей продолжить репетиции и выступления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актрису Александру Виноградову госпитализировали в Москве после столкновения с фонарным столбом. Инцидент произошел в день ее рождения. По словам артистки, она задумалась и не заметила препятствие, в результате чего ударилась головой и получила ушиб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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