«Я расстроилась!» — Барановская осудила Моргенштерна за «застиранные трусы»
Ведущая программы «Модный приговор» в легком шоке от привычек известного музыканта.
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Фото, видео: Instagram @_morgenshtern_2020, @baranovskaya_tv
Славящаяся своей прямотой телеведущая Юлия Барановская вынесла неутешительный «модный приговор» скандальному рэперу Моргенштерну. Звезде не угодило… нижнее белье артиста!
В одном из выпусков шоу «Конечно, Вася» на YouTube-канале Gazgolder Барановская в беседе с гостем затронула тему красоты и богатства. Тут же в ее памяти всплыл смешной, но вместе с тем довольно неприятный эпизод на дне рождении певца Егора Крида.
По рассказам Юлии, в разгар торжества рэпер Моргенштерн выбежал в центр зала и начал активно танцевать. Эмоции так переполняли артиста, что в какой-то момент он просто не заметил, что его штаны благополучно свалились на пол. В результате гости были вынуждены несколько минут разглядывать его нижнее белье. Картина, конечно, впечатлила не всех.
«Знаете, что я увидела? Такие застиранные белые трусы в катышках. И я расстроилась. То есть человек весь в ролексах, бриллиантах, а трусы у него застиранные», — с долей отвращения вспоминала Барановская.
По словам Юлии, о своем гардеробе обязаны заботиться не только женщины, но и мужчины. Ведь это элементарные правила приличия. К тому же, что плохого в том, чтобы при любом раскладе выглядеть привлекательно?
Барановская, как истинный эстет, намекнула, что представителям сильного пола не пристало надевать тесные плавки, а уж тем более — грязное нижнее белье.
«Мне вот, например, важно знать, что у меня под платьем красивое нижнее белье. Я надеваю его не для мужчин, а для себя», — подчеркнула Барановская.
Впрочем, телеведущая уверена, что ее нелестный отзыв вряд ли обидит музыканта. Ведь эпизод со спущенными штанам уже не раз обсуждался и в сети, и в СМИ, а сам артист, напротив, обожает скандалы.
Ранее 5-tv.ru рассказал, сколько зарабатывает рэпер Моргенштерн за полчаса.
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