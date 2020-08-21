Славящаяся своей прямотой телеведущая Юлия Барановская вынесла неутешительный «модный приговор» скандальному рэперу Моргенштерну. Звезде не угодило… нижнее белье артиста!

В одном из выпусков шоу «Конечно, Вася» на YouTube-канале Gazgolder Барановская в беседе с гостем затронула тему красоты и богатства. Тут же в ее памяти всплыл смешной, но вместе с тем довольно неприятный эпизод на дне рождении певца Егора Крида.

По рассказам Юлии, в разгар торжества рэпер Моргенштерн выбежал в центр зала и начал активно танцевать. Эмоции так переполняли артиста, что в какой-то момент он просто не заметил, что его штаны благополучно свалились на пол. В результате гости были вынуждены несколько минут разглядывать его нижнее белье. Картина, конечно, впечатлила не всех.

«Знаете, что я увидела? Такие застиранные белые трусы в катышках. И я расстроилась. То есть человек весь в ролексах, бриллиантах, а трусы у него застиранные», — с долей отвращения вспоминала Барановская.

Instagram @baranovskaya_tv

По словам Юлии, о своем гардеробе обязаны заботиться не только женщины, но и мужчины. Ведь это элементарные правила приличия. К тому же, что плохого в том, чтобы при любом раскладе выглядеть привлекательно?

Барановская, как истинный эстет, намекнула, что представителям сильного пола не пристало надевать тесные плавки, а уж тем более — грязное нижнее белье.

«Мне вот, например, важно знать, что у меня под платьем красивое нижнее белье. Я надеваю его не для мужчин, а для себя», — подчеркнула Барановская.

Впрочем, телеведущая уверена, что ее нелестный отзыв вряд ли обидит музыканта. Ведь эпизод со спущенными штанам уже не раз обсуждался и в сети, и в СМИ, а сам артист, напротив, обожает скандалы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, сколько зарабатывает рэпер Моргенштерн за полчаса.