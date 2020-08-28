Кириенко: 900 социальных проектов в рамках борьбы с пандемией получат президентские гранты

Около 900 социальных проектов, созданных для борьбы с коронавирусом, получат гранты от президента. На это специально выделены дополнительные три миллиарда рублей. Вообще только в этом году деньги на развитие получили уже более пяти тысяч общественных организаций. Корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Лазуренко оценил объемы помощи. Подробности в репортаже.

Никто в Челябинске не должен лечь спать голодным. Это слоган «Автобуса жизни». Всю неделю он колесит из одного района столицы Южного Урала в другой. Собирает вокруг себя тех, кому в жизни пришлось очень не просто.

Автобус, в котором могут помочь — проект челябинских общественников. В прошлом году он попал в сотню лучших на конкурсе президентских грантов. И вдохновил его создателей на новые идеи.

«Мы хотим запустить вот уже более масштабно проект медицинские волонтеры. То есть, это сопровождение тех людей, которых мы помещаем в медицинские учреждения», — рассказала заместитель директора АНО «Жизнь» Елена Целищева.

Помочь ближнему, поддержать таланты, сохранить природу, историческую память, культуру. Идеи, с которыми можно обратиться в Фонд президентских грантов. И получить поддержку. За полгода Фонд провел уже два конкурса. На то, чтобы претворить свои проекты в жизнь, общественники получили рекордные деньги — почти девять миллиардов рублей. А теперь подводят итоги третьего.

«В этом году президент добавил три миллиарда на специальные проекты, посвященные борьбе с коронавирусной инфекцией. Это поддержка людей старшего поколения, людей с ограниченными возможностями здоровья, тяжелыми заболеваниями, отдельные проекты поддержки врачей. В общей сложности у нас распределено в этом году почти 11 миллиардов рублей и поддержано 5319 некоммерческих организаций. Тоже беспрецедентный объем», — заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

Потому, что сейчас проявить заботу — особенно важно. В этой мастерской всегда кипит работа. Нижегородская организация инвалидов создала артель благодаря президентскому гранту.

«Работодатель видит, что люди с инвалидностью имеют огромный потенциал. То, что им можно доверять современное оборудование и они вполне конкурентоспособны», — считает председатель нижегородской региональной общественной организации инвалидов «Инватур» Андрей Буланов.

На новый конкурс нижегородцы пошли с идеей соревнований для тех, кого не привыкли видеть на спортивных площадках. В Калининграде уже все получилось. «Дети солнца» здесь танцуют, занимаются фитнесом. И главное — родителям такие уроки ничего не стоят.

«Такие дети, я считаю, что они доверены своим родителям. И все, что мы делаем, мы делаем для них, привлекая помощь государства», — уверена председатель совета КРОО «Под одним солнцем» Мария Лерман.

Государство будет помогать и дальше. Уже 1 сентября фонд президентских грантов начинает прием заявок на новый конкурс. Его победители смогут получить деньги уже в январе. К общей сумме добавятся три миллиарда. Их распределят на региональных конкурсах. А значит, будет больше тех, кто, меняя жизнь вокруг себя, меняет жизнь большой страны.