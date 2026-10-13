Пятый самолет за сутки подал сигнал бедствия над Европой

Пассажирский Boeing-737, летевший из Рима в Дублин, подал сигнал бедствия во время полета над Европой, но штатно сел в аэропорту назначения. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

«Самолет Boeing-737, летевший из Рима в Дублин, находясь в воздухе, подал сигнал бедствия на борту, однако в настоящее время он приземлился в аэропорту назначения», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, посадка прошла в штатном режиме, а причину подачи сигнала предстоит установить специалистам вместе с представителями авиакомпании.

Этот случай стал пятым подобным инцидентом в Европе с начала суток. Ранее сигнал бедствия подал самолет, выполнявший рейс из Лондона в Фару. Воздушное судно развернулось над северо-западной Францией и вернулось в аэропорт вылета.

Еще один борт, следовавший с Корфу в Нюрнберг, передал сигнал, который означает предупреждение о захвате самолета. Пилот перестал выходить на связь, после чего полиция Баварии подняла в воздух несколько дежурных самолетов. На время чрезвычайной ситуации аэропорт Нюрнберга закрывали.

Кроме того, сигнал бедствия передал самолет, направлявшийся из Стокгольма в Цюрих. В итоге он совершил посадку в Гамбурге. Позже в авиакомпании Swiss пояснили, что одному из пассажиров стало плохо. Экипаж подал сигнал, чтобы как можно быстрее приземлиться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в международном аэропорту Эр-Рияда в Саудовской Аравии прогремел взрыв. После происшествия пассажиров эвакуировали из здания, а авиакомпании

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.