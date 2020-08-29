«Папина доченька»: Лиза Галкина пропиарила «знаменитого на весь мир» отца
Юморист выложил в сеть очередной домашний ролик с шестилетней Лизой.
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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин в своем аккаунте в Instagram опубликовал очередное домашнее видео, которое восхитило подписчиков. На кадрах шестилетняя дочь Примадонны и юмориста Лиза Галкина заразительно и трогательно хвастается своим известным отцом.
«Что это у нас за такая девочка красивая?!» — спрашивает Максим Галкин за кадром.
«Это папина доченька! Максима Александровича знаменитого… на весь мир!» — ответила Лиза Галкина.
Пользователи, подписанные на страницу Максима Галкина, оценили неподдельную искренность детских высказываний. В комментариях юзеры отметили, что девочка выражает свою точку зрения очень естественно и открыто. По мнению подписчиков, именно благодаря звездным родителям у Лизы Галкиной ярко выражена харизма.
«Шикарно сказано и в точку!»
«Такая суперская девчонка!»
«Классная и талантливая!»
«Харизма Лизы просто зашкаливает»
«Лучший пиар, который может быть», — комментируют юзеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лиза Галкина пригрозила проблемами жениху, если тот не будет ее любить.
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