«Папина доченька»: Лиза Галкина пропиарила «знаменитого на весь мир» отца

Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин в своем аккаунте в Instagram опубликовал очередное домашнее видео, которое восхитило подписчиков. На кадрах шестилетняя дочь Примадонны и юмориста Лиза Галкина заразительно и трогательно хвастается своим известным отцом.

«Что это у нас за такая девочка красивая?!» — спрашивает Максим Галкин за кадром.

«Это папина доченька! Максима Александровича знаменитого… на весь мир!» — ответила Лиза Галкина.

Instagram @maxgalkinru

Пользователи, подписанные на страницу Максима Галкина, оценили неподдельную искренность детских высказываний. В комментариях юзеры отметили, что девочка выражает свою точку зрения очень естественно и открыто. По мнению подписчиков, именно благодаря звездным родителям у Лизы Галкиной ярко выражена харизма.

«Шикарно сказано и в точку!»

«Такая суперская девчонка!»

«Классная и талантливая!»

«Харизма Лизы просто зашкаливает»

«Лучший пиар, который может быть», — комментируют юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лиза Галкина пригрозила проблемами жениху, если тот не будет ее любить.