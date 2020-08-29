О смерти Чедвика Боузмана стало известно из поста на его странице в Twitter.

Скончался звезда фильма Marvel «Черная пантера»

Фото: Twitter @chadwickboseman

Американский актер Чедвик Боузман, звезда супергеройского фильма Marvel «Черная пантера» скончался. О трагедии стало известно из соответствующего поста на странице знаменитости в Twitter.

Twitter @chadwickboseman

В сообщении отмечается, что в 2016 году у знаменитого актера выявили рак третьей стадии, который за четыре года перешел в четвертую. Несмотря на серьезный диагноз, Боузман верил в свое выздоровление. Он проходил курс лечения, в который была включена химиотерапия, и продолжал сниматься в кино.

Смерть звезды стала огромной утратой для мира американского кинематографа. Зрителям он наиболее известен тем, что воплотил в жизнь первого черного супергероя Marvel в «Черной пантере» вместе с серией фильмов «Мстители».

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