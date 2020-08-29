«Ты что творишь»: Воробьев опубликовал видео с двумя девушками в постели
Юмористический ролик, появившийся на странице певца в Instagra, вызвал изумление поклонников.
Фото: Instagram @mr.alexsparrow
Известный поп-исполнитель Алексей Воробьев опубликовал на своей странице в Instagram, юмористический ролик, на котором запечатлен в постели с разными девушками. Поклонники сравнили сюжет видео со «Сказкой о рыбаке и рыбке» Пушкина.
В кадрах артист лежит в кровати сначала в одиночестве, однако позже к нему неожиданно присоединяется очаровательная девушка. Воробьев взмахивает рукой и тут же к нему присоединяется еще одна красавица. Когда довольный певец пробует повторить это в третий раз, рядом с ним оказывается женщина довольно солидного возраста, которая не может похвастаться безупречной фигурой.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Поклонники оценили юмористический ролик. Они сравнили его с сюжетом сказки Александра Сергеевича Пушкина «О золотой рыбке», а также отметили, что нужно бояться своих желаний.
«Замечтался, называется, видос убойный»;
«Ты что творишь, Лешенька?!»
«Сказку о золотой рыбке вспомнила. Нужно уметь во время остановиться. Мужчинам, наверное, особенно» — пишут фанаты.
Однако не все восприняли запись так благосклонно. Некоторые пользователи назвали ролик оскорбительным.
Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности роли Воробьева в сериале Netflix Space Force.
Читайте также
82%
-0.60 88.74
-0.26
Нашли ошибку?