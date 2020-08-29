«Ты что творишь»: Воробьев опубликовал видео с двумя девушками в постели

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Андрей Чапыгин
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Юмористический ролик, появившийся на странице певца в Instagra, вызвал изумление поклонников.

«Ты что творишь»: Воробьев опубликовал видео с двумя девушками в постели

Фото: Instagram @mr.alexsparrow

Известный поп-исполнитель Алексей Воробьев опубликовал на своей странице в Instagram, юмористический ролик, на котором запечатлен в постели с разными девушками. Поклонники сравнили сюжет видео со «Сказкой о рыбаке и рыбке» Пушкина.

В кадрах артист лежит в кровати сначала в одиночестве, однако позже к нему неожиданно присоединяется очаровательная девушка. Воробьев взмахивает рукой и тут же к нему присоединяется еще одна красавица. Когда довольный певец пробует повторить это в третий раз, рядом с ним оказывается женщина довольно солидного возраста, которая не может похвастаться безупречной фигурой.

 
 
 
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Instant karma 😂 ⠀ Мгновенная карма 😂

Публикация от  ALEX SPARROW (@mr.alexsparrow)

Поклонники оценили юмористический ролик. Они сравнили его с сюжетом сказки Александра Сергеевича Пушкина «О золотой рыбке», а также отметили, что нужно бояться своих желаний.

«Замечтался, называется, видос убойный»;

«Ты что творишь, Лешенька?!»

«Сказку о золотой рыбке вспомнила. Нужно уметь во время остановиться. Мужчинам, наверное, особенно» — пишут фанаты.

Однако не все восприняли запись так благосклонно. Некоторые пользователи назвали ролик оскорбительным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности роли Воробьева в сериале Netflix Space Force.

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