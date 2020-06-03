Популярный российский певец и актер Алексей Воробьев сыграл одну из главных ролей в новом сезоне нашумевшего американского сериала Space Force (Космические войска — Прим.ред.) от компании Netflix.

«Я сейчас нахожусь в Америке, потому что недавно завершились съемки Space Force! Снимался я вместе с Джоном Малковичем и Стивом Кареллой. Играл роль наблюдателя от стран ООН. От российской стороны! Военный летчик!», — рассказал Воробьев.

Известно, что Алексей стал обладателем особого «гест-старовского» статуса. Это означает, что к приглашенному артисту относятся с особым уважением, а его «миссия» в проекте чрезвычайна значима. Сюжетная линия Guest-star актера всегда прописывается отдельно и самым прямым образом влияет на дальнейшее развитие сюжета. Особый статус также закреплен и в контракте Воробьева.

Как признается сам Алексей, на его роль — Бобби — пробовались несколько сотен известнейших персон со всей Европы. Однако продюсер сериала сразу заприметил неординарного российского артиста. Причем немаловажную роль сыграл и тот факт, что Воробьев уже имел опыт работы с американскими коллегами. В частности, он участвовал в съемках популярного сериала UnREAL.

5-tv.ru

В первые же сутки после премьеры, состоявшейся 29 мая 2020 года, проект занял лидирующую позицию в мировом рейтинге просмотров. А сам Алексей поднялся на 811 место в рейтинге популярности на профессиональном сайте американской киноиндустрии IMDB среди актеров по всему миру.

К слову, в некоторых странах прокатчики пошли на довольно рискованный шаг, поменяв афишу сериала со Стивом Кареллой на аналогичную с изображением Алексея. По их мнению, Воробьев — безусловная звезда Netflix и будет пользоваться большой популярностью среди зрителей.

«Безусловное открытие Netflix»: Алексей Воробьев сыграл ведущую роль в сериале Space Force 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5

Ведущие критики из Британии и США единогласно признались, что Воробьев — настоящее открытие для Netflix. Они особо отметили его прекрасную пластику как комедийного актера, а также удивились способности чутко вживаться в образ человека, находящегося на последней стадии саморазрушения.

«Он стал одним из немногих, кому удалось избежать заезженных штампов при изображении русских в американском кино», — в один голос твердили эксперты.

Отмечается, что на этом работа Алексея над Space Force не заканчивается. По словам создателей проекта, российский актер обязательно появится в следующем сезоне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алексей Воробьев вошел в ТОП-5 самых завидных женихов России.