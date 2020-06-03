«Безусловное открытие Netflix»: Алексей Воробьев сыграл ведущую роль в сериале Space Force

|
Виктория Андреева
Эксклюзив 61

Грандиозная премьера нового сезона нашумевшего американского телепроекта состоялась 29 мая.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: 5-tv.ru

Популярный российский певец и актер Алексей Воробьев сыграл одну из главных ролей в новом сезоне нашумевшего американского сериала Space Force (Космические войска — Прим.ред.) от компании Netflix.

«Я сейчас нахожусь в Америке, потому что недавно завершились съемки Space Force! Снимался я вместе с Джоном Малковичем и Стивом Кареллой. Играл роль наблюдателя от стран ООН. От российской стороны! Военный летчик!», — рассказал Воробьев.

Известно, что Алексей стал обладателем особого «гест-старовского» статуса. Это означает, что к приглашенному артисту относятся с особым уважением, а его «миссия» в проекте чрезвычайна значима. Сюжетная линия Guest-star актера всегда прописывается отдельно и самым прямым образом влияет на дальнейшее развитие сюжета. Особый статус также закреплен и в контракте Воробьева.

Как признается сам Алексей, на его роль — Бобби — пробовались несколько сотен известнейших персон со всей Европы. Однако продюсер сериала сразу заприметил неординарного российского артиста. Причем немаловажную роль сыграл и тот факт, что Воробьев уже имел опыт работы с американскими коллегами. В частности, он участвовал в съемках популярного сериала UnREAL.

5-tv.ru

В первые же сутки после премьеры, состоявшейся 29 мая 2020 года, проект занял лидирующую позицию в мировом рейтинге просмотров. А сам Алексей поднялся на 811 место в рейтинге популярности на профессиональном сайте американской киноиндустрии IMDB среди актеров по всему миру.

К слову, в некоторых странах прокатчики пошли на довольно рискованный шаг, поменяв афишу сериала со Стивом Кареллой на аналогичную с изображением Алексея. По их мнению, Воробьев — безусловная звезда Netflix и будет пользоваться большой популярностью среди зрителей.

«Безусловное открытие Netflix»: Алексей Воробьев сыграл ведущую роль в сериале Space Force

1/5
2/5
3/5
4/5
5/5

Ведущие критики из Британии и США единогласно признались, что Воробьев — настоящее открытие для Netflix. Они особо отметили его прекрасную пластику как комедийного актера, а также удивились способности чутко вживаться в образ человека, находящегося на последней стадии саморазрушения.

«Он стал одним из немногих, кому удалось избежать заезженных штампов при изображении русских в американском кино», — в один голос твердили эксперты.

Отмечается, что на этом работа Алексея над Space Force не заканчивается. По словам создателей проекта, российский актер обязательно появится в следующем сезоне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алексей Воробьев вошел в ТОП-5 самых завидных женихов России.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 39%
68.34
-0.64 76.62
-0.16
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстояще...

Последние новости

17:51
Нефтяное озеро с мертвыми утками обнаружили на Сахалине
17:41
Российская валюта обновила максимум за три месяца на фоне роста нефтяных котировок
17:36
В Брянской области малоимущим и многодетным семьям раздают птицу и скот
17:29
«Я счастлива!» — Барановская призналась, где и с кем празднует юбилей
17:23
Ляйсан Утяшева показала совместный отдых с Павлом Волей в Исландии
17:19
Путин: кризиса в обеспечении медиков средствами защиты удалось избежать

Сейчас читают

Михаил Боярский напугал фанатов изможденным видом
Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок