Жительница Омска истязала и морила голодом приемных детей
Жертвами женщины стали два брата и их сестра.
Фото: www.globallookpress.com © Sonja Krebs
Жительница деревни Зеленое Поле Омской области взяла под опеку троих детей: двух братьев двенадцати и четырнадцати лет и их восьмилетнюю сестру. Женщина регулярно истязала их и морила голодом, заявляют в Следственном комитете.
По предварительным данным, подозреваемая била детей, оставляла без еды, использовала другие формы и методы наказания.
«Обвиняемая неоднократно с применением физической силы наказывала опекаемых за малейшие провинности, избивала, в том числе ремнем, оскорбляла, на длительное время голыми ставила в угол, лишала пищи», — считают следователи.
Одновременно с этим они отмечают: женщина осознавала, что подопечные находятся в зависимости от нее.
Сейчас дети переданы в другую семью, следователями возбуждено дело по пунктам «а», «г», «д» части второй статьи 117 УК РФ «Истязание». Материалы уже переданы в районный суд. При этом сама женщина своей вины не признает.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пьяный житель Омска напал с мачете на семью с ребенком.
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