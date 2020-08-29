Жительница Омска истязала и морила голодом приемных детей

|
Андрей Чапыгин
59

Жертвами женщины стали два брата и их сестра.

Жительница Омска истязала и морила голодом приемных детей

Фото: www.globallookpress.com © Sonja Krebs

Жительница деревни Зеленое Поле Омской области взяла под опеку троих детей: двух братьев двенадцати и четырнадцати лет и их восьмилетнюю сестру. Женщина регулярно истязала их и морила голодом, заявляют в Следственном комитете.

По предварительным данным, подозреваемая била детей, оставляла без еды, использовала другие формы и методы наказания.

«Обвиняемая неоднократно с применением физической силы наказывала опекаемых за малейшие провинности, избивала, в том числе ремнем, оскорбляла, на длительное время голыми ставила в угол, лишала пищи», — считают следователи.

Одновременно с этим они отмечают: женщина осознавала, что подопечные находятся в зависимости от нее.

Сейчас дети переданы в другую семью, следователями возбуждено дело по пунктам «а», «г», «д» части второй статьи 117 УК РФ «Истязание». Материалы уже переданы в районный суд. При этом сама женщина своей вины не признает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пьяный житель Омска напал с мачете на семью с ребенком.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
74.64
-0.60 88.74
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:09
Видео: Акция сжигания Корана привела к беспорядкам в шведском городе Мальме
10:51
Федор Емельяненко рассказал о смерти своего тренера
10:41
«Мечты начинают сбываться»: сестра Егора Крида объявила о скорой свадьбе
10:24
Жительница Омска истязала и морила голодом приемных детей
10:02
Режим ЧС ввели в Лесозаводске в Приморье из-за паводка
9:46
Есть можно, петь — нельзя. В Госдуме хотят запретить до конца года работу караоке

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака
«Сказка наяву»: Валерия исполнила песню для свадебного танца сына и не сдержала слез
«Марс станет ретроградным»: астролог Володина предупредила о тяжелом сентябре

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок