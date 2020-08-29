Жительница Омска истязала и морила голодом приемных детей

Жительница деревни Зеленое Поле Омской области взяла под опеку троих детей: двух братьев двенадцати и четырнадцати лет и их восьмилетнюю сестру. Женщина регулярно истязала их и морила голодом, заявляют в Следственном комитете.

По предварительным данным, подозреваемая била детей, оставляла без еды, использовала другие формы и методы наказания.

«Обвиняемая неоднократно с применением физической силы наказывала опекаемых за малейшие провинности, избивала, в том числе ремнем, оскорбляла, на длительное время голыми ставила в угол, лишала пищи», — считают следователи.

Одновременно с этим они отмечают: женщина осознавала, что подопечные находятся в зависимости от нее.

Сейчас дети переданы в другую семью, следователями возбуждено дело по пунктам «а», «г», «д» части второй статьи 117 УК РФ «Истязание». Материалы уже переданы в районный суд. При этом сама женщина своей вины не признает.

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