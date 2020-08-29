«Мечты начинают сбываться»: сестра Егора Крида объявила о скорой свадьбе

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Андрей Чапыгин
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Девушка рассказала о предстоящем торжестве в социальных сетях.

Фото, видео: Instagram @paulinamichaels

Сестра музыканта Егора Крида актриса Полина Булаткина выходит замуж. Девушка опубликовала снимок в свадебном платье на своей странице в Instagram.

В записи невеста пишет, что сейчас ее мечты начинают сбываться. И полностью это Полина осознала во время примерки платьев.

«Мне кажется, что иногда, когда наши мечты начинают сбываться. Мы как будто застываем, до конца не понимая, что это по-настоящему происходит. Сейчас. И с нами! Во время сегодняшней примерки платьев я наконец-то впервые полностью прочувствовала реальность происходящего… Честно говоря, с „открытым ртом“ наблюдаю за поворотами своей жизни», — пишет актриса.

На снимке Полина стоит в свадебном наряде, фотограф снял ее со спины. Девушка большую часть времени проводит в США, однако в геолокации к этой записи указан Буэнос-Айрес.

Поклонники Булаткиной поздравили в комментариях девушку и восхитились красотой образа.

«Платье очень красивое! Полина на тебе оно смотрится изысканно очень. Волшебная!»

«Боже, это восхитительно, Полина, платье это просто сказочное, ты в нем как принцесса»

«Так интересно будет увидеть само торжество», — пишут поклонники.

Полина Булаткина, более известная иностранному зрителю как Полина Фэйт или Paulina Michaels, за время своей карьеры снялась уже в 16 фильмах, а в двух проектах выступила продюсером. Девушка работала вместе со своим братом Егором Кридом над картиной «(НЕ)идеальный мужчина», но остальные ее работы — иностранного производства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Егор Крид отметил свое 26-летие.

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