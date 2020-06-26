Моргенштерн без штанов, особняк и черный торт: Егор Крид шумно отметил 26-летие

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Алиса Старжевская
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Один из главных сердцеедов отечественной эстрады устроил веселую вечеринку для своих друзей.

Моргенштерн без штанов, особняк и черный торт: Егор Крид шумно отметил 26-летие

Фото: Instagram @egorkreed

Артист Егор Крид с размахом отметил очередной день рождения. Масштабную вечеринку один из самых главных холостяков российского шоу-бизнеса закатил в арендованном особняке. На свое 26-летие Крид пригласил самых близких друзей, в числе которых были певица Юлианна Караулова, актриса Наталья Рудова, рэпер Моргенштерн и многие другие.

Крид не давал скучать своим гостям. На празднике выступило шоу барабанщиков, а также сам именинник, исполнивший несколько своих популярных композиций. Песни артиста чередовались с танцевальными хитами, а в самый разгар веселья Моргенштерн даже снял с себя штаны и остался в одних трусах, пишет Starhit.ru.

Instagram @_morgenshtern_2020

Многие участники шумной вечеринки выкладывали видео и фото с праздника. Так, Юлианна Караулова опубликовала совместное фото на своей странице в соцсети с поздравлением именинника.

«Здесь могла бы быть реклама валютной стоматологии. С днем рождения, наш главный красавчик! Это только начало», — подписала снимок певица.

Instagram @yulianna_karaulova

В разгар вечеринки в зал внесли огромный черный торт со свечками. Прежде чем задуть их, виновник торжества пожелал здоровья родителям всех присутствующих. Празднества продолжались до глубокой ночи.

Ранее 5-tv.ru предлагал проверить знание песен Егора Крида.

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