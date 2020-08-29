Тренер Владимир Воронов скоропостижно скончался в возрасте 55 лет. Об этом сообщил его подопечный, боец Федор Емельяненко, на своей странице в Instagram. В беседе с 5-tv.ru спортсмен Александр Шлеменко рассказал, каким Воронов был человеком, и выразил соболезнования в связи с его кончиной.

Шлеменко и Воронов были знакомы: спортсмены пусть и нечасто виделись, но отношения между ними были теплыми.

«Конечно, я был знаком с ним. Не скажу, что мы тесно и много общались, но когда встречались, я запомнил его добродушным человеком, большим. Как правило, большие и добрые люди пытаются помочь, подсказать. И он чем мог, мне, по крайней мере, всегда помогал», — рассказал боец.

В разговоре атлет отметил несчастливую закономерность: високосный год уносит уже второго знаменитого тренера.

«Большая утрата. Я считаю, високосный год для нас такие не очень хорошие новости несет. Совсем недавно у нас умер Абдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба. А сейчас, можно сказать, как второй отец, большой тренер, Владимир Воронов, к сожалению, ушел из жизни. И я только недавно узнал, интересно, что послужило причиной, как все произошло», — рассказал Шлеменко.

В конце беседы спортсмен пожелал семье Воронова, его близким и подопечным мужества пережить такую большую утрату.

«Хочу поддержать всех, выразить соболезнования. И пожелать ребятам держаться. Это большая потеря, но, несмотря ни на что, нужно продолжать. И лучшее, что можно сейчас сделать, это просто поддерживать максимально память об этом человеке и делать все дела, которые он начал» — отметил боец.

Владимир Воронов за время карьеры воспитал множество знаменитых бойцов, но самые известные из них — Федор Емельяненко и Кирилл Сидельников. Владимир Михайлович носил звание заслуженного тренера России, был мастером спорта по дзюдо и тренером 2014 года по боевому самбо.

Его подопечные отмечали, что это был требовательный наставник, но он всегда был рядом в трудные времена, откликался на любую просьбу о помощи. Ученики считали Воронова членом семьи.

По предварительным данным, Владимир Воронов скончался от осложнений на фоне коронавируса.

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