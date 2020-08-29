Стала известна причина смерти тренера Федора Емельяненко

Известный российский тренер Владимир Воронов, воспитавший не одного именитого спортсмена, в том числе и Федора Емельяненко, скончался на 56-м году жизни. Как передает ТАСС со ссылкой на свои источники, причиной смерти послужили осложнения от коронавируса.

«Осложнения из-за коронавируса. Владимир Михайлович несколько дней находился в реанимации», — отметил инсайдер.

Также стало известно, что у спортсмена были проблемы с сердцем.

Владимир Воронов за время карьеры воспитал множество знаменитых бойцов, но самые известные из них — Федор Емельяненко и Кирилл Сидельников. Он носил звание заслуженного тренера России, был мастером спорта по дзюдо и признавался лучшим тренером 2014 года по боевому самбо.

Его подопечные отмечали, что это был требовательный наставник, который всегда был рядом в трудные времена, откликался на любую просьбу о помощи. Ученики считали Воронова членом семьи.

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