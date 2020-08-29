Стала известна причина смерти тренера Федора Емельяненко
О смерти наставника спортсмена Владимира Воронова стало известно 29 августа. Он скончался в возрасте 55 лет.
Фото: Вконтакте @vladimir_voronov_trener_fedora
Известный российский тренер Владимир Воронов, воспитавший не одного именитого спортсмена, в том числе и Федора Емельяненко, скончался на 56-м году жизни. Как передает ТАСС со ссылкой на свои источники, причиной смерти послужили осложнения от коронавируса.
«Осложнения из-за коронавируса. Владимир Михайлович несколько дней находился в реанимации», — отметил инсайдер.
Также стало известно, что у спортсмена были проблемы с сердцем.
Владимир Воронов за время карьеры воспитал множество знаменитых бойцов, но самые известные из них — Федор Емельяненко и Кирилл Сидельников. Он носил звание заслуженного тренера России, был мастером спорта по дзюдо и признавался лучшим тренером 2014 года по боевому самбо.
Его подопечные отмечали, что это был требовательный наставник, который всегда был рядом в трудные времена, откликался на любую просьбу о помощи. Ученики считали Воронова членом семьи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем запомнился умерший тренер Абдулманап Нурмагомедов.
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