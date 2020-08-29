Шокирующее видео: женщина жестоко избила и оттаскала за волосы маленького мальчика в Казани
По факту произошедшего уже проводятся соответствующие проверки.
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Фото, видео: www.globallookpress / Frank May; Вконтакте @kznlife
Видеозапись избиения маленького мальчика неизвестной женщиной появилась в социальных сетях. По факту инцидента прокуратура Татарстана уже проводит проверку.
Пока ясно только то, что запись сделана в одном из многоквартирных домов Казани. О женщине ничего неизвестно, жильцы дома лишь отметили, что видели ее несколько раз, и она, скорее всего, приезжает в столицу Татарстана из Чистополя.
Практически все минутное видео женщина избивает маленького мальчика. Она бьет его ногами, руками, ребенок несколько раз не может устоять на ногах от череды ударов и падает на пол.
Прокуратура Казани уже начала проверку по факту инцидента.
«Прокуратура Советского района Казани по поручению прокуратуры Татарстана проводит проверку в связи с появившимся в сети видео об избиении ребенка матерью. Предмет проверки — надлежащее исполнение родительских обязанностей. В настоящее время семья установлена, обстоятельства инцидента выясняются. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметила пресс-служба ведомства.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жительница Омска истязала и морила голодом троих приемных детей.
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