Как чувствует себя Певцов, из-за которого чуть не сорвалось начало сезона в «Ленкоме»

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 87

Руководству московского театра пришлось заменить несколько спектаклей, а один и вовсе отменить из-за болезни народного артиста.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Ekaterina Tsvetkova

Замена артиста ждет зрителей театра «Ленком» в спектаклях, где задействован актер Дмитрий Певцов. Об этом сообщается на сайте театра. Причиной тому болезнь знаменитости.

В беседе с 5-tv.ru Певцов подтвердил, что испытывает недомогание, но не стал сетовать на здоровье. Более того, он пожелал всем так легко переносить недуг, как повезло ему.

«Отличное самочувствие, прекрасное! Великолепное. Каждому желаю болеть с таким самочувствием», — лаконично сообщил Певцов.

Между тем в афише театра произошли серьезные изменения. 2 сентября вместо запланированного с участием Дмитрия Певцова спектакля «Капкан» пройдет «Ва-банк». На 5 сентября в репертуаре стоял спектакль «Женитьба» — его отменили. На 6 сентября был назначен спектакль «Безумный день, или женитьба Фигаро»; вместо него зрители увидят постановку «Шут Балакирев». 15 сентября вместо спектакля «Капкан» состоится спектакль «Ложь во спасение»

Ранее 5-tv.ru писал, как Дмитрий Певцов эмоционально вступился за коллегу по цеху Александру Захарову. Дочь знаменитого режиссера Марка Захарова, скончавшегося год назад, заподозрили в алкоголизме.

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