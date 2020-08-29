Как чувствует себя Певцов, из-за которого чуть не сорвалось начало сезона в «Ленкоме»
Руководству московского театра пришлось заменить несколько спектаклей, а один и вовсе отменить из-за болезни народного артиста.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Ekaterina Tsvetkova
Замена артиста ждет зрителей театра «Ленком» в спектаклях, где задействован актер Дмитрий Певцов. Об этом сообщается на сайте театра. Причиной тому болезнь знаменитости.
В беседе с 5-tv.ru Певцов подтвердил, что испытывает недомогание, но не стал сетовать на здоровье. Более того, он пожелал всем так легко переносить недуг, как повезло ему.
«Отличное самочувствие, прекрасное! Великолепное. Каждому желаю болеть с таким самочувствием», — лаконично сообщил Певцов.
Между тем в афише театра произошли серьезные изменения. 2 сентября вместо запланированного с участием Дмитрия Певцова спектакля «Капкан» пройдет «Ва-банк». На 5 сентября в репертуаре стоял спектакль «Женитьба» — его отменили. На 6 сентября был назначен спектакль «Безумный день, или женитьба Фигаро»; вместо него зрители увидят постановку «Шут Балакирев». 15 сентября вместо спектакля «Капкан» состоится спектакль «Ложь во спасение»
Ранее 5-tv.ru писал, как Дмитрий Певцов эмоционально вступился за коллегу по цеху Александру Захарову. Дочь знаменитого режиссера Марка Захарова, скончавшегося год назад, заподозрили в алкоголизме.
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