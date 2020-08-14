«Креста на вас нет»: Певцов назвал заказными материалы об алкоголизме Захаровой

Народный артист России Дмитрий Певцов выложил на своей странице в Instagram видеообращение, в котором назвал слухами и гнусными сплетнями появившуюся в некоторых СМИ накануне информацию об алкоголизме актрисы Александры Захаровой — дочери скончавшегося год назад знаменитого режиссера Марка Захарова.

«Мы провели свое расследование. Во-первых, все факты, якобы факты, изложенные в этой публикации, — ложь. Наглая и хамская ложь», — говорит в ролике Певцов, подражая акценту Сталина.

Актер также напомнил изречение одного из западных политиков о том, что чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят люди. По его словам, совершенно очевидно, что материал был заказным, и заказчик ему известен.

«Хочется вам сказать вот что. Креста на вас нет. Совести у вас нет. Стыда у вас нет. Страха божьего нет на вас. Ой, что с вашими душами творится, непонятно. И не удивляйтесь, когда ваши дети, ваши внуки начнут болеть, тяжело болеть, неизлечимо болеть. Я вам этого не желаю. Вы сами творите свою судьбу», — заявил Дмитрий Певцов и пожелал тем, кто творит зло, поберечь свои души.

Большинство подписчиков разделили возмущение Певцова, хотя некоторые недоумевают, зачем артист имитировал акцент Сталина, отчего обращение, по их мнению, приобрело оттенок фарса.

«Дима, браво! Александра замечательная!»

«Что с душами людей!»

«Ваша позиция — большой нравственный урок! Во-вторых, эти газетенки не стоят ни вашего внимания, ни ваших переживаний, ни вашего времени! Александра Марковна — замечательная актриса. И это никому не опорочить и не отнять!» — пишут пользователи.

«Зачем они это пишут, сволочи! У человека горе», — заметила в комментариях актриса Мария Миронова.

Instagrtam @dima_pevtsov

Как ранее сообщал 5-tv.ru, о якобы алкогольной зависимости актрисы московского театра «Ленком» Александры Захаровой сообщил прессе главврач наркологической клиники Маршака Дмитрий Вашкин. Многие коллеги актрисы возмущены появлением такой информации и называют враньем.