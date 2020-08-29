США и страны Европы призвали власти Белоруссии «прекратить насилие»
В совместном заявлении западные государства объявили о своей поддержке народу республики.
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Фото, видео: www.globallookpress / Ulf Mauder, Reuters
Дипломатические представительства США, ЕС, Великобритании и Швейцарии выпустили совместное заявление по ситуации в Белоруссии. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте правительства Великобритании.
В заявлении стороны призвали белорусские власти «остановить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан», а также освободить всех задержанных в ходе акций протеста.
«Мы призываем власти Белоруссии уважать принятые на себя международные обязательства по соблюдению фундаментальных демократических свобод и прав человека», — говорится в сообщении.
Кроме того, вышеуказанные страны заверили в своей солидарности с народом республики, который, по их словам, требует «соблюдения основных прав и свобод человека» через проведение «свободных и честных выборов», пишет «Утро.ру».
«Мы поражены мирными демонстрациями, продолжающимися по всей Белоруссии. Они свидетельствуют о решимости и мужестве народа Беларуси в стремлении к демократическим переменам», — сказано в заявлении.
Ранее лидеры стран ЕС отказались признать итоги президентских выборов в Белоруссии, но при этом заявили, что страна должна сама выбрать свой путь. Вместе с тем в Европе согласовали санкции против тех, кто применял насилие в ходе протестов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин заявил о легитимности выборов в Белоруссии.
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