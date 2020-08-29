США и страны Европы призвали власти Белоруссии «прекратить насилие»

|
Молодцова Анна
29

В совместном заявлении западные государства объявили о своей поддержке народу республики.

Фото, видео: www.globallookpress / Ulf Mauder, Reuters

Дипломатические представительства США, ЕС, Великобритании и Швейцарии выпустили совместное заявление по ситуации в Белоруссии. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте правительства Великобритании.

В заявлении стороны призвали белорусские власти «остановить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан», а также освободить всех задержанных в ходе акций протеста.

«Мы призываем власти Белоруссии уважать принятые на себя международные обязательства по соблюдению фундаментальных демократических свобод и прав человека», — говорится в сообщении.

Кроме того, вышеуказанные страны заверили в своей солидарности с народом республики, который, по их словам, требует «соблюдения основных прав и свобод человека» через проведение «свободных и честных выборов», пишет «Утро.ру».

«Мы поражены мирными демонстрациями, продолжающимися по всей Белоруссии. Они свидетельствуют о решимости и мужестве народа Беларуси в стремлении к демократическим переменам», — сказано в заявлении.

Ранее лидеры стран ЕС отказались признать итоги президентских выборов в Белоруссии, но при этом заявили, что страна должна сама выбрать свой путь. Вместе с тем в Европе согласовали санкции против тех, кто применял насилие в ходе протестов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин заявил о легитимности выборов в Белоруссии.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
74.64
-0.60 88.74
-0.26
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 августа по 6 сентября

Последние новости

19:07
Дочь Успенской показала свою обнаженную грудь в поддержку Трампа
18:51
«Валентина стала заложницей» — первый муж Легкоступовой о ее браке с Фирсовым
18:33
США и страны Европы призвали власти Белоруссии «прекратить насилие»
18:17
Владимир Путин наградил Артемия Лебедева и Александра Расторгуева
18:01
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 августа по 6 сентября
17:45
«Наложившаяся на болезнь депрессия» — ректор ГИТИСа о смерти Владимира Андреева

Сейчас читают

«В детстве не любила музыку»: сестра Димы Билана о начале карьеры, фобиях и дурном характере
«Сказка наяву»: Валерия исполнила песню для свадебного танца сына и не сдержала слез
«Марс станет ретроградным»: астролог Володина предупредила о тяжелом сентябре

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок