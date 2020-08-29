США и страны Европы призвали власти Белоруссии «прекратить насилие»

Дипломатические представительства США, ЕС, Великобритании и Швейцарии выпустили совместное заявление по ситуации в Белоруссии. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте правительства Великобритании.

В заявлении стороны призвали белорусские власти «остановить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан», а также освободить всех задержанных в ходе акций протеста.

«Мы призываем власти Белоруссии уважать принятые на себя международные обязательства по соблюдению фундаментальных демократических свобод и прав человека», — говорится в сообщении.

Кроме того, вышеуказанные страны заверили в своей солидарности с народом республики, который, по их словам, требует «соблюдения основных прав и свобод человека» через проведение «свободных и честных выборов», пишет «Утро.ру».

«Мы поражены мирными демонстрациями, продолжающимися по всей Белоруссии. Они свидетельствуют о решимости и мужестве народа Беларуси в стремлении к демократическим переменам», — сказано в заявлении.

Ранее лидеры стран ЕС отказались признать итоги президентских выборов в Белоруссии, но при этом заявили, что страна должна сама выбрать свой путь. Вместе с тем в Европе согласовали санкции против тех, кто применял насилие в ходе протестов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин заявил о легитимности выборов в Белоруссии.