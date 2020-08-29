Дмитрия Певцова госпитализировали

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Алиса Маркова
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Руководству московского театра «Ленком» пришлось заменить несколько спектаклей, а один и вовсе отменить из-за болезни народного артиста.

Дмитрия Певцова госпитализировали

Фото: www.globallookpress.com © Anatoly Lomohov

5-tv.ru стало известно о госпитализации народного артиста России Дмитрия Певцова. Согласно имеющимся данным, у него была диагностирована пневмония. Состояние оценивается как средней степени тяжести. Артиста доставили в больницу в Коммунарке.

Ранее в интервью 5-tv.ru, известный актер Дмитрий Певцов сообщил, как себя чувствует. Он отметил, что испытывает недомогание, но не сообщил о необходимости госпитализации.

«Отличное самочувствие, прекрасное! Великолепное. Каждому желаю болеть с таким самочувствием», — сообщил Певцов.

Известно, что из-за плохого самочувствия артиста, в театре «Ленком» была произведена замена спектаклей, а один и вовсе отменен. 2 сентября вместо запланированного с участием Дмитрия Певцова спектакля «Капкан» пройдет «Ва-банк». На 5 сентября в репертуаре стоял спектакль «Женитьба» — его отменили. На 6 сентября был назначен спектакль «Безумный день, или женитьба Фигаро»; вместо него зрители увидят постановку «Шут Балакирев». 15 сентября вместо спектакля «Капкан» состоится спектакль «Ложь во спасение».

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