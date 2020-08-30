Захватывает дух: Фееричное шоу первого автотеатра в России прошло в «Игоре Драйв»

Буквально через несколько дней закончится лето, а с ним и наша самая любимая пора отпусков. В этом году подавляющее большинство россиян отдыхали в родной стране. Закрытые границы заставили нас взглянуть на путешествия внутри страны совсем по-другому. Конечно, никому не надо рассказывать о главных достопримечательностях России. Мы все их прекрасно знаем.

Понятно, что многие отправились именно в самые популярные места, но были и те, кто буквально вдохнул туристическую жизнь в потрясающие уголки России, о которых незаслуженно забыли.

Итак, вот ТОП-5 российских регионов по итогам летнего сезона. Цифры пока не окончательные, но все же. В лидерах, конечно же, Черноморское побережье, тут все понятно — Сочи и Крым. По предварительным подсчетам этим летом там отдохнули четыре миллиона человек. Потом идут кавказские Минеральные воды — прогноз свыше одного миллиона. На третьем месте, ожидаемо, потрясающий Байкал. Далее красоты Алтайского края. Замыкает список Хакасия.

Идеальным подспорьем в этом сезоне для миллионов туристов стала программа кэшбека. Ей заинтересовались свыше миллиона человек. Покупаете тур по России с определенными условиями и получаете обратно от пяти до 15 тысяч рублей. То есть до 20% стоимости путевки. Самый большой спрос по направлениям не отличается от традиционных предпочтений — Краснодарский край, Крым, Петербург, московский регион и Ставропольский край.

Ростуризм уже признал эксперимент удачным. 28 августа программа завершилась, но в правительстве думают о ее пролонгации. Вообще пандемия заставила нас пересмотреть подход к традиционному отдыху. Ограничения и запреты стимулировали и туристические компании, и отели, и базы отдыха и даже самих туристов. Мы взглянули на отдых и развлечения по-другому. В непростых условиях многие структуры, организаторы, а где-то просто энтузиасты буквально мобилизовались и стали дарить измученных карантином людям настоящий праздник. При этом, не забывая о безопасности.

Кирилл Сергеев собрал уникальные примеры и форматы, которые еще вчера казались трудными и недостижимыми, а теперь стали трендом.

Спектакль, но не в классическом его понимании. Хотя и артисты, и сцена — на месте. Привычные ряды кресел тут заменяют ряды автомобилей, партер и галерку — асфальтированные парковочные места. Последнее в этом сезоне драйв-шоу «Timeless» от «Ленинград-Центра» стартует при полном аншлаге и с небывалым размахом.

Если обычный театр начинается с вешалки, то этот — со шлагбаума перед въездом на парковку. Совершенно новый и, пожалуй, единственно возможный формат спектакля во время пандемии. Выходить из автомобилей зрителям нельзя, но эмоций и впечатлений, судя по реакции, здесь и так хватает с головой.

Эта постановка появилась не вопреки, а благодаря коронавирусу. Пандемией продиктован даже сам формат спектакля — на огромной территории гоночного комплекса «Игора-Драйв» — самого современного и технологичного в России. Безопасное расстояние между сценой и залом тут компенсирует… любовное притяжение. Уникальное шоу первого в Европе автотеатра посвящено именно ему — чувству, которое объединяет всех и каждого.

«Это может напомнить людям, что можно открываться друг другу заново, по-новому, даже когда вы вместе в одной квартире сидите. Это очень круто и в точку», — поделился впечатлениями актер «Ленинград Центра» Юрий Харченко.

Для истосковавшегося по впечатлениям за время пандемии зрителя эта постановка — как глоток свежего воздуха. Поцелуи, свидания и свадьбы перемежаются с невероятными трюками на сцене, в воздухе, а еще — прямо на парковке. Такого точно не видели ни в России, ни даже мире: вот, артисты намывают приехавшие автомобили, танцуют едва ли не на зрительских капотах, и вдруг… проводят по рядам гигантского розового слона.

Когда страна полностью закрылась для борьбы с вирусом, казалось, что о развлечениях можно забыть. Но на деле театры, музеи и даже привычно консервативные библиотеки сразу же заработали по-новому. Среди книжных стеллажей спецэффектов и воздушных гимнастов, конечно, нет. Но вот оригинальных решений — в избытке.

Рассказы о приключениях Тома Сойера на том конце провода внимательно слушает вся семья. Для близнецов Пети и Леши вечерние посиделки у смартфона уже — традиция. Вместо игры на компьютере ребята знакомятся с мировой классикой. И совсем не скучают.

«Это здорово, что можно позвонить в библиотеку и чтобы нам прочитали сказку. Нам с Петей не скучно», — признались Алексей И Петр Пелих.

Изящный выход для работы в пандемию нашли и в российских музеях. Гиды Эрмитажа и Третьяковки уже провели сотни онлайн-экскурсий, показывая даже то, что не всегда увидишь на экспозициях. Артисты «Маринки» и «Большого» запускали трансляции постановок на огромную интернет-аудиторию — в разы большую, чем могли бы поместиться в зале. Но потом не выдержали — без настоящей, живого зрителя — им никак. Редкая картина даже для культурной столицы: лауреаты престижных международных конкурсов Александра Шилко и Иван Сизов устраивают часовой концерт в собственном дворе. А вот и всемирно известный тенор Михаил Павлов — исполняет арию на лужайке у парадной.

Один из лучших оперных певцов мира недавно вернулся из Флоренции и осел в Петербурге из-за закрытых границ. Но во дворе на Васильевском острове до сих пор появляется как по расписанию. Специально чтобы показать: во время карантина никто не одинок.

Точно так же думали и в «Ленинград центре», но пошли еще дальше — перешагнули локальные рамки и смогли организовать настолько нужное в изоляционное время полноценное зрелище. Итоги успешного эксперимента впечатляют: своими глазами феерию на территории «Игоры Драйв», где даже парковка напоминает античный амфитеатр, всего за месяц увидели больше пяти человек.

Аншлага на каждом показе поначалу не ожидал никто. Но то, что происходило на сцене, было вовсе не простым перфомансом… это та самая уникальная магия, которая покоряется далеко не каждому творческому коллективу. Яркий калейдоскоп из цирковых номеров, мототрюков и танцев на пилоне вылился в неповторимое шоу. И как и бывает при настоящем волшебстве — струны души задрожали не только у зрителей.

«Это не театр, не концерт, это не уличное выступление. Это вообще какой-то синтез. Отдельный жанр, к которому я сейчас не могу отдельно подобрать слов», — рассказал артист «Ленинград центра» Максим Жилин.

Теперь уже сложно поверить, что этот самый спектакль когда-то ставили в уютной камерной обстановке. Всего за две недели реквизит для выступлений пришлось увеличить в несколько раз — так, чтобы было видно с галерки. Таким кульбитам на гигантских шарах теперь позавидовали бы и артисты знаменитого цирка Du Soleil, а танцевальным номерам — лучшие коллективы планеты. Но главный создатель — всемирно известный режиссер Феликс Михайлов, признается: куда важнее — ощущение восторга и единства, которое удалось подарить зрителям.

«Этот заряд эмоциональный я считаю главным успехом проекта. Мы нашли способ через стекло, через пространство, добиваться подъема духовного у тех, кто находится в зрительном зале», — отметил Феликс Михайлов, художественный руководитель «Ленинград центра».

И уже понятно: вызов, который коронавирус бросил в том числе и культурному сообществу, был принят достойно. А многие вынужденные нововведения — уже стали трендами и продолжат развиваться. В библиотеках уже собираются сделать чтение по телефону регулярным, музеи и театры готовят новые онлайн-выставки, артисты с мировым именем пообещали чаще радовать своих соседей, с которыми наконец-то познакомились. А в «Ленинград центре» уже вовсю работают над новым шоу., которое сделает актеров еще ближе к зрителю, а самих зрителей — ближе друг к другу.

Ранее 5-tv.ru показал кадры с первых соревнований на автодроме «Игора Драйв».