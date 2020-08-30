Фото с места жесткого ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 51

По предварительным данным, в результате аварии пострадали 11 человек.

Фото с места жесткого ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане

Фото: 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры с места ДТП с рейсовым автобусом, двигающимся по маршруту Махачкала — Москва. По предварительным данным, у транспортного средства в Тарумовском районе отлетело колесо, из-за чего оно опрокинулось в кювет в Тарумовском районе Дагестана.

5-tv.ru

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД, в результате ЧП пострадали 11 человек. Сейчас все они госпитализированы.

Обстоятельства и причины случившегося уточняются.

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