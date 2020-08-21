В каких регионах могут повысить стипендию до уровня зарплаты?

Минобрнауки России 17 июля заявил, что работает над возможностью увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ. Экономист Константин Селянин в интервью URA.RU, рассказал, что увеличить выплаты учащимся вузов до уровня минимально заработной платы смогут только в тех регионах, где бюджет профицитный.

По его словам, таких регионов в стране немного, порядка десяти. Без такого повышения стипендия сегодня не выполняет свою функцию, так как прожить на нее невозможно.

«Это, например, Москва, Санкт-Петербург, Московская область и ЯНАО. В остальных увеличить стипендии (до уровня зарплат — Прим. ред.) без вмешательства федеральных властей практически невозможно. Таких разговоров на уровне правительства нет», — рассказал эксперт.

Повышение стипендии стимулирует у студентов желание учиться, добавил его коллега Виталий Калугин. Поэтому рост стипендий часто наблюдается в регионах, где учащихся вузов немного — чтобы привлечь новых желающих.

По данным Минобрнауки, средний размер пособий для студентов по стране составляет 2 980 рублей. В свою очередь, МРОТ с 1 января 2020 года увеличен до 12 130 рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в России набирают популярность плавучие университеты.