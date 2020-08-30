Погулявший на свадьбе пасынка Пригожин помянул отца и посетовал, что тот не увидел внуков
Родитель продюсера скончался 30 лет назад.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, Instagram @prigozhin_iosif
Иосиф Пригожин помянул своего отца и посетовал, что так мало времени проводил вместе с ним. Особенно его опечалило, что тот не дожил до появления внуков. В Instagram он выложил одну из немногих архивных фотографий с родителем, на котором запечатлен в раннем детстве.
«Сегодня годовщина смерти моего отца. Прошло 30 лет, как он ушел из жизни. Как грустно, что я не смог разделить с ним свои успехи, он не увидел своих внуков, как и многое другое. Вот, что хочется сказать всем людям: берегите люди близких, свое здоровье, цените каждый день земной жизни», — написал Пригожин.
По словам Пригожина, он начал вести самостоятельную жизнь в 16 лет, и поэтому редко виделся с отцом. Первый сын у него родился в 1989 году, но, вероятно, повидать внука его родителю так и не удалось. От первого и второго браков у продюсера позже родились две дочери. В третьем союзе с певицей Валерией пара детей не завела.
Поклонники поддержали продюсера и выразили ему сочувствие.
«Ваш отец гордился бы своим сыном!»
«Вы — достойное продолжение своих родителей»
«Йосиф, он смотрит на тебя с Небес и гордится тобой», — писали фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Пригожин произнес душещипательную речь на свадьбе сына певицы Валерии.
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