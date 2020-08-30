Свадьба младшего сына певицы Валерии — Арсения Шульгина — стала одним из главных событий 2020 года. На грандиозное мероприятие был приглашен весь бомонд: от кумира молодежи — певицы Юлии Zievert до обожаемого старшим поколением народного артиста РФ Николая Баскова.

Каждый из присутствующих гостей поднял бокал за счастье молодоженов и произнес торжественную речь. Однако среди прочих особо выделился супруг Валерии — продюсер Иосиф Пригожин. Поздравляя Арсения и его избранницу Лиану Волкову, он растрогал присутствующих, рассказав о чувствах к любимому пасынку.

«Дорогие друзья! Я хочу сказать, что я горд и счастлив, что я смог стать родным и самым близким человеком для Арсения», — сказал бизнесмен.

Instagram @prigozhin_iosif

«Сразу видно, как любит детей своей жены! Молодец!»

«У вас прекрасный сын, потому что прекрасны вы!»

«То, как вы сказали о сыне Валерии, очень трогательно! Побольше бы таких мужчин!» — комментировали кадры фолловеры звездной четы.

Как известно, сына Арсения, как и других наследников — Анну и Артемия — певица Валерия родила в отношениях композитором Александром Шульгиным. У артистки и ее нынешнего супруга — Иосифа Пригожина — совместных детей нет. Однако у продюсера также остались трое наследников от предыдущих союзов: сын Дмитрий и дочь Даная от брака с Еленой Соколовой, и еще одна дочь Елизавета от сожительницы — пиара-менеджера Лейлы Фаттаховой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какой мудрый совет дал певец Николай Басков супруге младшего сына Валерии.